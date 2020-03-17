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Рада временно отменила санкции за просроченные потребительские кредиты

Новости » Финансовый кризис 2020     17.03.2020 - 11:22
Рада временно отменила санкции за просроченные потребительские кредиты
Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

До конца апреля отменяются штрафы за просрочку выплат по кредитам

Штрафные санкции за просрочку выплат по потребительским кредитам отменяются до конца апреля 2020 года, а банкам запрещается увеличивать ставки. Такая норма содержится в принятом Верховной радой 17 марта законе (проект № 3220) о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции

Согласно документу, в случае просрочки потребителем в период с 1 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года выполнения обязательств по договору о потребительском кредите (в том числе, просрочки потребителем исполнения обязательств по уплате платежей) потребитель освобождается от ответственности перед кредитором за просрочку.

Потребитель в случае допущения просрочки освобождается от обязанностей уплачивать кредитодателю неустойку (штраф, пеню) и другие платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите.

Кроме того, запрещается увеличение процентов за пользование кредитом в период с 1 марта 2020 года по 31 мая 2020 года.

Напомним, Верховная рада 17 марта собралась на внеочередное заседание, на котором приняла ряд законов, направленных на борьбу с коронавирусом. В частности, парламент разрешил физлицам-предпринимателям два месяца не платить единый соцвзнос.

Как сообщало РБК-Украина, Рада приняла закон об поддержке налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавірусної болезни.

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