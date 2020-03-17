Коронавирус в Украине и мире: главные новости 17 марта

Из-за коронавируса в Украине ужесточается карантин
Карантин в Украине из-за коронавируса ужесточается. Приостанавливаются ж/д, авиа и автобусные перевозки по стране, закрывается метрополитен, рестораны и общепиты переходят на работу в режиме доставки. Кроме того, фиксируются новые случаи заражения COVID-19. Подробнее о том, как будет жить Украина ближайшие недели - в материале РБК-Украина.
Что важно знать:
Основные рекомендации:
Междугородние и межобластные пассажирские перевозки запрещены
Вчера Владимир Зеленский в своем видеообращении приказал запретить железнодорожное, авиа и автобусное сообщение между городами Украины на время карантина. Соответствующее распоряжение поддержал Кабинет министров на своем заседании.
Таким образом, с 00:00 18 марта прекращают курсировать межгородские и межобластные поезда, электрички, автобусы и самолеты.
Метрополитен приостанавливает работу
Также на заседании Кабмина по приказу Зеленского было решено приостановить работу метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре. Метро закроется на время карантина с 00:00 18 марта.
Как будет работать городской транспорт
Внутригородской транспорт продолжит работу, однако с существенными ограничениями. Маршрутки и такси смогут перевозить не более 10 человек, а автобусы, троллейбусы и вагоны трамвая - не более 20 человек.
О чем еще сказал Зеленский в своем видеообращении
В своем обращении Владимир Зеленский также заявил о том, что:
“Настоятельно рекомендую всем людям оставаться дома, кроме необходимости покупки продуктов или лекарств. Особенно это касается граждан старше 60 лет, находящихся в зоне риска”, - сказал президент.
Первые случаи заражения в Киеве, новые случаи в Украине, вторая смерть
Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Киеве. Как сообщили в Минздраве, пациенты находятся под наблюдением врачей. Один из них недавно вернулся из Франции.
В Черновцах умерла женщина с подозрением на коронавирус. Она находилась на стационаре, ее тест на коронавирус был отправлен на проверку. Если тест окажется положительным, это будет вторая смерть от COVID-19 в Украине.
Кроме того, зафиксированы новые случаи заражения. Вирус обнаружен у двух женщин в Черновицкой области. Как сообщили в Минздраве, их состояние удовлетворительное.
Сегодня состоится внеочередное заседание Рады
Сегодня в 8:00 состоится внеочередное заседание Верховной рады. Парламентарии соберуться для того, чтобы проголосовать законопроект о коронавирусе, а также внести изменения в некоторые законы.
Повестка дня Рады 17 марта: