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Коронавирус в Украине и мире: главные новости 17 марта

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 06:00
Коронавирус в Украине и мире: главные новости 17 марта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из-за коронавируса в Украине ужесточается карантин

Карантин в Украине из-за коронавируса ужесточается. Приостанавливаются ж/д, авиа и автобусные перевозки по стране, закрывается метрополитен, рестораны и общепиты переходят на работу в режиме доставки. Кроме того, фиксируются новые случаи заражения COVID-19. Подробнее о том, как будет жить Украина ближайшие недели - в материале РБК-Украина.

Что важно знать:

  • все развлекательные, фитнес и СПА центры прекращают работу с 00:00 17 марта;
  • рестораны и кафе работают исключительно в режиме доставки;
  • ж/д, авиа и автобусные перевозки по стране запрещаются с 00:00 18 марта;
  • метро останавливает работу с 18 марта;
  • в Черновицкой и Житомирской областях вводится режим ЧП;
  • каждый пенсионер, который получает меньше 5 тыс. гривен, получит доплату в размере 1 тыс. гривен.

Основные рекомендации:

  • по возможности оставаться дома, выходить только в случае необходимости - в аптеку или продуктовый магазин;
  • избегать контактов с другими людьми, держать дистанцию;
  • не трогать руками лицо, нос, глаза;
  • после каждого контакта с деньгами, дверными ручками дезинфицировать руки;
  • рекомендовано расплачиваться картой, не использовать наличку;
  • как можно чаще мыть и дезинфицировать руки;
  • при наличии симптомов коронавируса не ехать в больницу, а сперва позвонить врачу или в скорую по телефону.

Междугородние и межобластные пассажирские перевозки запрещены

Вчера Владимир Зеленский в своем видеообращении приказал запретить железнодорожное, авиа и автобусное сообщение между городами Украины на время карантина. Соответствующее распоряжение поддержал Кабинет министров на своем заседании.

Таким образом, с 00:00 18 марта прекращают курсировать межгородские и межобластные поезда, электрички, автобусы и самолеты.

Метрополитен приостанавливает работу

Также на заседании Кабмина по приказу Зеленского было решено приостановить работу метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре. Метро закроется на время карантина с 00:00 18 марта.

Как будет работать городской транспорт

Внутригородской транспорт продолжит работу, однако с существенными ограничениями. Маршрутки и такси смогут перевозить не более 10 человек, а автобусы, троллейбусы и вагоны трамвая - не более 20 человек.

О чем еще сказал Зеленский в своем видеообращении

В своем обращении Владимир Зеленский также заявил о том, что:

  • каждый пенсионер, пенсия которого меньше 5000 гривен, получит доплату в 1000 гривен
  • НБУ и Минфин должны подготовить программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса
  • Минздрав должен временно запретить плановые операции и сосредоточится на неотложных
  • разработать механизм доставки Укрпочтой лекарств пожилым людям
  • запретить массовые мероприятия численностью более 10 человек
  • обеспечить бесперебойную работу продуктовых магазинов, аптек и заправок

“Настоятельно рекомендую всем людям оставаться дома, кроме необходимости покупки продуктов или лекарств. Особенно это касается граждан старше 60 лет, находящихся в зоне риска”, - сказал президент.

Первые случаи заражения в Киеве, новые случаи в Украине, вторая смерть

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Киеве. Как сообщили в Минздраве, пациенты находятся под наблюдением врачей. Один из них недавно вернулся из Франции.

В Черновцах умерла женщина с подозрением на коронавирус. Она находилась на стационаре, ее тест на коронавирус был отправлен на проверку. Если тест окажется положительным, это будет вторая смерть от COVID-19 в Украине.

Кроме того, зафиксированы новые случаи заражения. Вирус обнаружен у двух женщин в Черновицкой области. Как сообщили в Минздраве, их состояние удовлетворительное.

Сегодня состоится внеочередное заседание Рады

Сегодня в 8:00 состоится внеочередное заседание Верховной рады. Парламентарии соберуться для того, чтобы проголосовать законопроект о коронавирусе, а также внести изменения в некоторые законы.

Повестка дня Рады 17 марта:

  • законопроект о предотвращении распространения коронавируса;
  • изменения в действующие законы, которые упростят закупку лекарств и других медицинских товаров;
  • изменения в Налоговый кодекс, которые окажут поддержку налогоплательщикам на время карантина в Украине;
  • график работы парламента и организация его деятельности на время карантина.
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 16 марта В Киеве зафиксированы первые 2 случая коронавируса
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