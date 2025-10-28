У Тернополі відкрили 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ: як він працює

Де в Тернополі відкрили офіс 1 центру рекрутингу

Рекрутинг в Україні набирає обертів - кількість охочих, які мобілізуються чи підписують контракт зі ЗСУ через 1 центр рекрутингу Сухопутних військ, стабільно зростає.

Для того, щоб зробити цей процес більш зручним і комфортним для громадян, начальник центру, підполковник Руслан Фурдило, ухвалив рішення про відкриття регіональних представництв у різних містах.

Так, представництво 1 центру рекрутингу в Тернополі запрацювало на центральному залізничному вокзалі міста.

У Тернополі з'явився стаціонарний рекрутинговий пункт (ілюстрація: прес-служба центру)

Там кожен охочий зможе отримати повний спектр послуг від рекрутерів Сухопутки:

безкоштовну консультацію;

допомогу у виборі посади та підрозділу;

консультації щодо ВЛК і психологічного відбору;

перевірку навичок на симуляторі FPV-дронів тощо.

"У разі виявленого бажання - супроводжуємо людину на всіх етапах долучення до лав Сухопутних військ", - наголосила офіцерка 1 центру рекрутингу Алла Пунько.

Як працює офіс 1 центру рекрутингу в Тернополі

Регіональне представництво 1 центру рекрутингу Сухопутних військ на залізничному вокзалі Тернополя працює:

з понеділка по п'ятницю - з 8:00 до 18:00;

в суботу - з 9:00 до 13:00.

Офіс 1 центру рекрутингу в Тернополі (фото: прес-служба центру)

За словами офіцера центру Іллі Абеля, там українці можуть знайти "максимально комфортні умови долучення до Сухопутних військ".

"Професійні рекрутери, які докладають усіх зусиль, щоб допомогти рекруту. Великий перелік посад і підрозділів, а також супровід на всьому шляху рекрутингу - це ті переваги, які допомагають 1 центру завойовувати довіру людей", - пояснив він.

Варто зазначити, що 1 центр рекрутингу забезпечує професійними кадрами всі пріоритетні підрозділи Сухопутних військ ЗСУ, зокрема й за проектом "Контракт 18–24".

"Після нашої консультації кандидат визначається, на яку посаду хоче потрапити, розповідає про свою освіту та очікування від служби. Ми підбираємо військову частину, він погоджує її, проходить психологічні тести та військово-лікарську комісію. Далі ми оформлюємо особову справу - і кандидат вирушає на БЗВП", - поділився рекрутер стаціонарного пункту Дмитро Андрейчик.

Насамкінець у 1 центрі рекрутингу повідомили, що зупинятися не планують, тому найближчим часом можна очікувати відкриття нових представництв у регіонах України.