Від послуг до симулятора дронів: в Одесі відкрили 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ

Сьогодні, 18 червня 2025 року, в Одесі відкрили 1 центр рекрутингу Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Центру.

Що варто знати про 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ

1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ - це окремий підрозділ, сформований відповідно до директиви:

міністра оборони України;

головнокомандувача Збройних сил України.

Завдяки його роботі, кожен громадянин має можливість самостійно обрати собі місце служби в лавах Сухопутних військ - від посади до підрозділу та місця несення служби.

В яких містах вже працюють представництва Центру

Станом на 18 червня, представництва 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ вже діють:

Варто зазначити, що службу в 1 центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ проходять учасники бойових дій, тож вони з власного досвіду завжди можуть підказати, на що саме рекруту варто звертати увагу при виборі посади в Силах оборони України.

Де знайти 1 центр рекрутингу Сухопутних військ в Одесі

Згідно з інформацією прес-служби 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, географія його доступності зазнала розширення (за ініціативою очільника Центру, підполковника Руслана Фурдила).

"До мапи міст, де діють представництва, додалася славна козацька перлина на березі Чорного моря - місто Одеса", - повідомили українцям.

Так, відкриття стаціонарного пункту відбулось сьогодні на Центральному залізничному вокзалі міста (за адресою: Привокзальна площа, 2).

Представництво 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ в Одесі (фото: прес-служба центру рекрутингу)

Що пропонують військові рекрутери Центру

Детально ознайомитись зі списком бойових підрозділів і їхніми посадами можна онлайн - за відповідним посиланням. Після цього українцям радять приходити до фахівців Центрів.

"Якщо ви цього не зробите, то всю необхідну інформацію рекрутери донесуть вам самі", - зауважили у прес-службі 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ.

Більше того, рекрутери "на місці" допоможуть зацікавленим особам обрати оптимальну посаду, враховуючи:

цивільний досвід;

фізичні можливості;

вміння;

звання.

Переваги, які пропонує Центр в Одесі

Серед переваг, які пропонує 1 центр рекрутингу Сухопутних військ в Одесі, слід відзначити можливість формування на місці всіх необхідних документів (зокрема і для підписання контракту за проектом "Контракт 18-24") - від особової справи до проходження психологічних тестів і ВЛК.

"Таким чином, тут ви отримаєте повний пакет послуг, які раніше були доступні лише при особистому відвідуванні офісу 1 центру рекрутингу Сухопутки в Києві", - пояснили громадянам.

Українцям нагадали також, що нині безпілотні системи змінюють хід війни та безпосередньо впливають на правила й умови ведення бойових дій. Тому багато хто обирає посаду оператора дронів.

Для тих, хто розглядає такий варіант служби, на території одеського хабу 1 центру рекрутингу Сухопутних військ є можливість протестувати свої навички на симуляторі.

"Адже лише після нальоту певної кількості годин саме на таких симуляторах у подальшому бійців допускають до бойових дронів. Тому - приходьте й випробуйте свої можливості", - підсумували у прес-службі Центру.