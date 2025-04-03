Найпопулярніші спеціальності у центрах рекрутингу: яку службу в армії обирають добровольці

В Україні працюють вже 49 рекрутингових центрів української армії (фото: Getty Images)

У Міністерстві оборони України розповіли, які спеціальності є найзатребуванішими у центрах рекрутингу української армії. Йдеться про ті напрямки служби, які обирали добровольці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міноборони.

Найзатребуваніші спеціальності у центрах рекрутингу української армії Згідно з аналізом МОУ військових спеціальностей, які обирали добровольці (що звернулися до центрів рекрутингу української армії), від часу відкриття першого центру в лютому 2024 року найбільший попит мали спеціальності, пов'язані з БПЛА. Обрати саме цей напрямок вирішили 16% від усіх кандидатів, які вже отримали посаду у підрозділах Сил оборони України. Далі у рейтингу зазначаються такі спеціальності: водії - 15%;

стрілецькі спеціальності - 14%;

штабні посади - 9%;

артилерія - 6%;

зв'язок (зокрема, кіберзв'язок) - 6%;

медичні посади (бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі) - 5%. Насамкінець в Міністерстві оборони зауважили, що в цілому перелічені спеціальності складають 71% серед усіх добровольців, які завершили оформлення до Сил оборони України через центри рекрутингу. Найзатребуваніші спеціальності в центрах рекрутингу (ілюстрація: mod.gov.ua)