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Найпопулярніші спеціальності у центрах рекрутингу: яку службу в армії обирають добровольці

Четвер 03 квітня 2025 12:02
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Найпопулярніші спеціальності у центрах рекрутингу: яку службу в армії обирають добровольці В Україні працюють вже 49 рекрутингових центрів української армії (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Міністерстві оборони України розповіли, які спеціальності є найзатребуванішими у центрах рекрутингу української армії. Йдеться про ті напрямки служби, які обирали добровольці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міноборони.

Найзатребуваніші спеціальності у центрах рекрутингу української армії

Згідно з аналізом МОУ військових спеціальностей, які обирали добровольці (що звернулися до центрів рекрутингу української армії), від часу відкриття першого центру в лютому 2024 року найбільший попит мали спеціальності, пов'язані з БПЛА.

Обрати саме цей напрямок вирішили 16% від усіх кандидатів, які вже отримали посаду у підрозділах Сил оборони України.

Далі у рейтингу зазначаються такі спеціальності:

  • водії - 15%;
  • стрілецькі спеціальності - 14%;
  • штабні посади - 9%;
  • артилерія - 6%;
  • зв'язок (зокрема, кіберзв'язок) - 6%;
  • медичні посади (бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі) - 5%.

Насамкінець в Міністерстві оборони зауважили, що в цілому перелічені спеціальності складають 71% серед усіх добровольців, які завершили оформлення до Сил оборони України через центри рекрутингу.

Найпопулярніші спеціальності у центрах рекрутингу: яку службу в армії обирають добровольціНайзатребуваніші спеціальності в центрах рекрутингу (ілюстрація: mod.gov.ua)

Мобілізація та рекрутинг в Україні

Нагадаємо, загальна мобілізація є процесом залучення громадян до Збройних сил України та інших військових формувань для оборони держави в умовах повномасштабної війни з РФ (на тлі загрози суверенітету й територіальній цілісності країни).

На початку листопада 2023 року в Україні затвердили Концепцію військової кадрової політики до 2028 року. Цей документ визначив стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п'ятьох років - як під час дії воєнного стану, так і в мирний час.

Дещо пізніше у Міноборони повідомили, що розпочали проект рекрутингу - для забезпечення армії та інших силових структур належною кількістю особового складу.

Експерти пояснили, що цей проект дозволяє людям обирати конкретний підрозділ та визначену посаду, щоб їхній цивільний досвід був найбільш корисним.

З жовтня 2024 року правила мобілізації в Україні дещо змінили.

Наприкінці листопада стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.

Таке нововведення має покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців.

Нині в Україні працюють 49 рекрутингових центрів української армії. Вони розташовані переважно у приміщеннях ЦНАПів. Там всі охочі можуть отримати консультацію щодо приєднання до Сил оборони України на умовах конфіденційності.

Важливо, що на території центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

Читайте також, як Кабінет міністрів удосконалив порядок рекрутингу до армії в електронній формі.

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