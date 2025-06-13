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Хаб для майбутніх воїнів. У Львові відкрили 1 центр рекрутингу Сухопутних військ

П'ятниця 13 червня 2025 16:58
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Хаб для майбутніх воїнів. У Львові відкрили 1 центр рекрутингу Сухопутних військ Рекрутинговий центр працюватиме на вокзалі (фото: надано прес-службою)
Автор: Василина Копитко

13 червня у Львові запрацювало представництво 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ. Його відкрили на Центральному залізничному вокзалі. Відтепер мешканці міста та його гості можуть безпосередньо поспілкуватися з фахівцями щодо варіантів мобілізації, дізнатися про актуальні вакансії у бригадах Сухопутних військ, а також отримати консультацію з питань підписання контракту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-реліз.

Долучитись до Сухопутних військ стало простіше

Ініціатором відкриття представництва став начальник Центру підполковник Руслан Фурдило.

"Підтримка охочих долучитися до Сил оборони - наш пріоритет. Раніше потенційним рекрутам доводилося їхати до Києва, щоб пройти ВЛК, тести та оформити документи. Це забирало час і гроші. Відкривши свій хаб у славному місті Лева, ми зможемо спростити долучення до підрозділів Сухопутних військ ЗСУ не лише для львів’ян, а й усіх українців, що живуть у західній частині нашої країни. Адже добратися до Львова їм буде значно простіше, ніж їхати у Київ", - заявив Фурдило.

Тепер усі послуги, які надає 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, можна отримати в зручному стаціонарному рекрутинговому пункті, який працюватиме на залізничному вокзалі в щоденному форматі, окрім неділі, з 8 до 18 години по буднях і до 14:00 в суботу.

Хаб для майбутніх воїнів. У Львові відкрили 1 центр рекрутингу Сухопутних військНачальник Центру підполковник Руслан Фурдило (фото: надано прес-службою)

Що пропонує 1 центр рекрутингу

1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ - молодий підрозділ, який розпочав роботу лише торік. Проте під керівництвом Руслана Фурдила за цей час зміг досягнути вже неабияких результатів і заслужено отримати повагу та впізнаваність.

Багато хто з тих, хто нещодавно ще був цивільним, долучився до Сухопутних військ саме завдяки 1 центру рекрутингу. Тепер вони рекомендують його друзям і знайомим. Центр має чимало переваг: від професійної команди з реальним бойовим досвідом до високого рівня сервісу. Фахівці не просто консультують, а діляться особистими порадами - яку посаду краще вибрати, на що звернути увагу під час оформлення, аби служба була ефективною і комфортною.

У львівському представництві кожен зможе обрати посаду, перелік яких доступний на сайті lfrecruiting. Тут також можна отримати відповіді на питання, які вас цікавлять, дізнатися всі деталі служби, підписати контракт, зокрема і за проєктом "Контракт 18-24".

Вагомою перевагою є можливість пришвидшеного проходження ВЛК, тестів і формування справи з фахівцями 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ у Львові. Пройшовши всі ці етапи, рекрутер одразу їде до військової частини чи навчального центру для проходження БЗВП.

Раніше ми писали про те, що на початку червня 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ запустив онлайн-платформу lfrecruiting.com.ua, що спрощує процес мобілізації та дозволяє кожному охочому подати заявку на службу без бюрократії, черг і посередників.

Читайте також про те, як працює рекрутинговий центр 14 полку БпАК.

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