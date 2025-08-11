Мільйон за контрактом? 1 центр рекрутингу Сухопутних військ шукає операторів дронів
Нещодавно проект "Контракт 18-24" розширили на нові посади, тож 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ запрошує молодих людей на службу, пов'язану з експлуатацією безпілотних систем.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Центру.
Як саме розширили "Контракт 18-24"
У 1 центрі рекрутингу Сухопутних військ Збройних сил України нагадали, що Міністерство оборони розширило проект "Контракт 18-24" на нові посади (на доручення президента Володимира Зеленського).
"Уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми - контракту для операторів дронів", - пояснили громадянам.
Уточнюється, що значно розширено було список штатних посад, пов'язаних з експлуатацією безпілотних систем (на які призначаються громадяни України віком від 18 до 25 років).
Йдеться про операторів і майстрів літальних і наземних безпілотних комплексів. Усі - на посадах осіб рядового складу.
Було також розширено кількість підрозділів, долучених до програми "Контракт 18-24" - 46 нових. При цьому із Сухопутних військ додається 5-та окрема штурмова бригада.
Подати заявку на "Контракт 18-24" можна:
- або на сайті: lfrecruiting.mil.gov.ua;
- або за номером гарячої лінії: 0 800 503 696.
Основне про "Контракт 18-24" за напрямком безпілотних систем
У порівнянні з попередніми посадами, цей напрям має особливі умови.
Так, зокрема, за цим контрактом було встановлено чіткий термін служби - два роки.
При цьому обов'язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях - не менше 12 місяців.
Майбутні оператори дронів проходитимуть:
- до 45 днів базової підготовки;
- до 60 днів фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів);
- 14 днів адаптаційного курсу.
"Як і в основній програмі "Контракт 18-24", передбачено виплату 1 млн гривень, яка здійснюється у три етапи. Третій - по завершенні контракту за умови наявності 12 місяців безпосередньої участі в бойових діях", - пояснили українцям.
У разі невиконання умов контракту, виплата третьої частини грошової допомоги (500 тисяч гривень) розраховується за принципом 1/12 - за кожен місяць участі в бойових діях.
Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%.
Право на освіту для молодих людей, які долучились до Сил оборони
У 1 центрі рекрутингу Сухопутних військ нагадали також, що Верховна Рада підтримала нещодавно законопроект (ініційований Міністерством оборони України), який посилює право на освіту для молодих осіб віком від 18 до 25 років, які долучилися до лав Сил оборони:
- або за контрактом;
- або за призовом під час мобілізації.
Згідно з документом, молодим військовослужбовцям:
- надається право навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби;
- гарантується збереження місця навчання та стипендії на період служби;
- надається право на відпустку у зв'язку з навчанням у закладі вищої освіти.
Право на відстрочку для тих, хто відслужив "Контракт 18-24"
Повідомляється також, що за ініціативи МОУ Кабінет міністрів подає до парламенту законопроект про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою "Контракт 18-24".
"Таким чином, усі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відстрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку", - пояснили у 1 центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ.
Розширення категорій військових, які матимуть право отримати мільйон
Наголошується, що було також розширено категорії військовослужбовців, які матимуть право на отримання 1 млн гривень.
Ухвалені зміни стосуються тих, хто:
- з 24 лютого 2022 року у віці до 25 років приєднався до війська;
- служив на посадах рядового, сержантського та старшинського складу;
- станом на 13 лютого 2025 року мав не менше 6 місяців участі в бойових діях.
Уточнюється, що ця норма поширюється на
- строковиків, які після початку широкомасштабної агресії уклали контракт;
- військовослужбовців, які були атестовані до присвоєння офіцерського звання.
Нагадаємо, 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ - це окремий підрозділ, сформований відповідно до директиви:
- міністра оборони України;
- головнокомандувача Збройних сил України.
Завдяки його роботі, кожен громадянин має можливість самостійно обрати собі місце служби в лавах Сухопутних військ - від посади до підрозділу та місця несення служби.
Станом на 18 червня поточного року, представництва 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ вже діють у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі.
Крім того, 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ запустив спеціальну онлайн-платформу lfrecruiting.com.ua, що спрощує процес мобілізації та дозволяє кожному охочому подати заявку на службу без бюрократії, черг і посередників.
Варто зазначити, що службу в 1 центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ проходять учасники бойових дій, тож вони з власного досвіду завжди можуть підказати, на що саме рекруту варто звертати увагу при виборі посади в Силах оборони України.
