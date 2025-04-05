"Ми як HR, тільки VIP-класу". Як працює перший центр рекрутингу Сухопутних військ в Києві

Люди на фронті завжди дуже потрібні, і в Україні відкриваються центри рекрутингу різних формувань Сил Оборони, де можна вибрати собі цікаві посади. Вибрати добровільно, без примусу. І врешті потрапити на службу туди, куди планували. Як проходить підбір вакансій і мобілізація в центрі рекрутингу Сухопутних військ – в матеріалі РБК-Україна.

Навесні 2024-го в Україні прийняли рішення про створення центру рекрутингу з укомплектування військових частин та підрозділів Сухопутних військ. Восени минулого року Сухопутні війська відкрили свій перший центр рекрутингу в Києві.

"Ми розуміємо, що довіра – це одна з основ існування військових колективів. Вона є запорукою виконання завдань, збереження життів, ефективної бойової роботи", – писали тоді на сторінці Сухопутних військ.

Головне, з чим допомагає центр, – гарантовано потрапити саме на ту посаду та той підрозділ, куди хоче сама людина.

РБК-Україна побувало в цьому центрі і розповідає, як прийти на прийом до рекрутерів і про які вакансії українці запитують найчастіше.

ТЦК та СП і 1 центр рекрутингу: в чому різниця

"Ми як HR, тільки віп-класу. Особисто людину всюди супроводжуємо, в усьому сприяємо. Людина до нас сама спокійно приходить, і так само спокійно від нас йде", – такими словами зустрічає на вході представник 1 центру рекрутингу Сухопутних військ Ілля Абель.

Центр фізично працює за адресою вулиця Ольжича 10А в Києві, але приймає заявки від людей з усієї України. В приміщенні центру є кабінети, де проходять співбесіди, роблять направлення на проходження ВЛК, вивчення психологічного стану кандидата та заключний етап формування особової справи. Є колл-центр, де обробляють телефонні дзвінки і заявки з сайту.

"Наша головна відмінність від ТЦК в тому, що ми надаємо 100% гарантію потрапляння саме туди, де людина хоче проходити службу. Якщо ви зібралися йти, скажімо, оператором БПЛА в 92 бригаду, то саме туди ви і потрапите", – каже представниця центру Алла Пунько. Вона сама недавно підписала контракт з Сухопутними військами ЗСУ і працює у відділі взаємодії зі ЗМІ.

Після співбесіди з рекрутером добровольців зв'язують напряму з бригадою

"Ми не за кількість, а за якість. За місяць ми провели через наш центр близько 250 людей і з кожним днем кількість охочих збільшується. Це повний супровід. І це все – мотивовані люди", – зауважує начальник 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ Руслан Фурдило.

Гарантовано потрапити в потрібну бригаду допомагає те, що у військові частини людей направляють напряму по мобілізації.

"Якщо вас мобілізує сам ТЦК, то чоловіку кажуть: ти порушив правила військового обліку або тебе оголосили в розшук. Тому ти йдеш туди, куди треба, згідно мобілізаційного плану. А у нас – інший підхід. Все добровільно", – каже Руслан.

Як проходить мобілізація

Центр працює в будні дні з 9 ранку до 6 вечора. Можна приходити без попереднього запису. Спершу з людиною спілкується рекрутер центру, а потім – рекрутер тієї бригади, куди хоче потрапити доброволець.

"Якщо всі питання узгоджені, кандидат і рекрутер дійшли згоди стосовно посади у даному підрозділі, далі ми починаємо наступний етап. Бажаючих служити на контракті відправляємо на проходження ВЛК та вивчення психологічного стану. Якщо за результатами вивчення кандидат рекомендований до проходження служби за контрактом, формуємо особову справу і направляємо людину до навчального центру", – розповідає Алла Пунько.

У центрі для цього є власний транспорт. Везуть в навчальний центр не відразу, а коли формується група з достатньої кількості людей.

"Зараз багато міфів про те, що нібито відразу відправляють на "нуль". Все не так. Насправді близько трьох місяців проходить до того, як людина тільки потрапить на бойові завдання, перед цим є комплексне навчання, і воно якісне.", – каже Алла Пунько.

"В тестування входять тести на IQ, психологічні тести. Загалом це свого роду комплекс тестувань, який має скласти уявлення про психологічний портрет людини. Але такі тести треба проходити тільки тим кандидатам, хто йде на контрактну службу. Мобілізація цього не передбачає і загалом процес оформлення проходить швидше", – додає вона.

В центрі рекрутингу також обробляють заявки з сайту, а кол-центр приймає дзвінки

Мінімальний період, на який зараз можна підписати контракт – 1 рік, в тому числі тим, хто добровільно йде служити в віці 18-24 років.

За підписання "звичайного" контракту також виплачується одноразова грошова допомога: від 24 до 30 тисяч. Також для контрактників надається й низка інших пільг, передбачених законами України.

Можна приходити, коли прийшла повістка

До центру рекрутингу можна приходити обирати посади і в ситуаціях, коли людина отримала повістку на уточнення даних або на проходження ВЛК. Але якщо у вас вже бойова повістка, то це означає фактично відправку мобілізованого на службу. У такому випадку через центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ здійснити оформлення вже не можливе.

"Коли ви тільки отримали першу повістку, у вас є право вибору. Будь-ласка, звертайтеся, допоможемо", – каже Руслан Фурдило.

За його словами, представники центру рекрутингу Сухопутних військ супроводжують людину на всіх етапах: і ВЛК, і направлення у військову частину.

Коли людина через знайомих заздалегідь сама вже знайшла собі місце в конкретній бригаді, у 1 центрі рекрутингу можуть допомогти і в такому супроводі.

"Якщо бригада знаходиться саме в Сухопутних військах, то обмежень по сприянню з нашого боку немає. Тим паче, якщо людина вже знайшла місце і там її вже чекають. Через наш центр рекрутингу Сухопутних військ це можна зробити значно швидше", – зауважує Ілля Абель.

Бажаючі вступити на контракт проходять психологічні тести

Дають довідку-бронь на випадок, якщо зупинить ТЦК

Буває що на блокпостах чи в інших місцях ТЦК та СП зупиняє тих, хто вже перебуває в процесі оформлення, але ще не пройшов ВЛК. Щоб не було зайвих проблем, в рекрутинговому центрі дають довідку-бронь, де вказано, що цього кандидата вже відібрали, але вказується дія довідки терміном в дві доби.

"Його зупиняють, перевіряють документи, бачать бронь. Він каже: " Я вже їду в 1 центр рекрутингу Сухопутних військ на оформлення в той підрозділ, який мені надав рекомендаційний лист". На довідці-броні вказаний номер нашого відповідального виконавця. ТЦК та СП може передзвонити, ми уточнюємо ці дані. І чоловік далі їде у військову частину або на оформлення до 1 центру рекрутингу Сухопутних військ", – пояснює Руслан Фурдило.

Після візиту до рекрутерів, якщо людина вибрала посаду і готова долучитися до війська, то додому йде вже з готовою особовою справою і з приписом на прибуття до військової частини.

Це в ситуаціях, якщо чоловік проходив службу протягом 10 років. Але довідку-бронь в будь-якому разі видають для всіх рекрутів, щоб кандидат мав можливість безперешкодно дістатися обраного ним підрозділу.

Після візиту до рекрутерів, людина йде додому вже з готовою особовою справою і з приписом на прибуття до військової частини

Про кар'єру в ЗСУ та популярні вакансії

Найбільше добровольців запитує про вакансії операторів БПЛА. Серед підрозділів Сухопутних військ найпопулярнішими є підрозділи програми "Лінія Дронів" (полк "Ахілес", "К-2", "Рарог" та "Птахи Мадяра") . Популярні також вакансії водіїв, медиків. Цікавляться посадами стрільців, кулеметників, гранатометників.

Під час війни актуальні і зв'язківці. Вони забезпечують безперебійний зв'язок між підрозділами та штабами, а це критично важливо в умовах ведення бойових дій. Потрібні також військові психологи. Якщо ще не обрали, ким хочете бути, то рекрутери проконсультують, які посади є актуальними.

"Бачимо, що більше людей приходить, коли запускаємо різні рекламні кампанії. Коли робимо смс-розсилки, люди на них реагують. Приходив молодий кандидат, його питали, чому він обрав саме 72-гу бригаду. Сказав, що просто сподобався їхній шеврон, красиво виглядає", – каже Алла.

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За словами керівника центру Руслана Фурдила, дівчата, які хочуть служити в ЗСУ – це далеко не рідкість. Інша справа, що вони іноді можуть не відповідати тій посаді, на яку хочуть йти. Це, каже він, не через гендерну нерівність, а передусім через особливість роботи. Бо часто доводиться мати сильні фізичні навантаження. Але ось недавно приходила 18-річна дівчина, яка йшла стрільцем-санітаром у Третю штурмову бригаду.

З початку старту програми добровільної контрактної служби для молоді через 1 центр рекрутингу до лав ЗСУ долучилося вже близько сотні молодих хлопців і дівчат віком 18-24 роки. Цікаво, що найбільше бажаючих серед тих, кому 18-21.

Іноді буває, що людина в цивільному житті мала досвід роботи в медіа і хоче далі працювати в ЗСУ, наприклад, в прес-службі. Частіше такі вакансії передбачені для офіцерів, ніж для рядових. Але в центрі рекрутингу кажуть, що на такі вакансії солдатам потрапити теж можливо.

Начальник 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ Руслан Фурдило

"Є вакансії солдата-фотографа. Їх треба шукати по конкретних бригадах. Десь такі посади вільні виключно офіцерські, але і для солдат теж трапляються", – пояснює Алла Пунько.

"Є розпорядження головкома щодо тих, хто виявив бажання служити за контрактом: їх без їхньої згоди не можуть нікуди переводити протягом півроку, – каже Руслан Фурдило, – Півроку його ніхто не має права перевести в інший підрозділ без його згоди. А далі все залежить від людини. Як він себе проявить професійно, які показуватиме здібності. Та й на практиці командир таку людину не віддасть. Я раніше був командиром батальйону. Всіх професійних людей тримав однією командою".

На практиці і вибір вакансії, і кар'єрний ріст в структурах Сил Оборони багато в чому залежить від самої людини, кажуть в центрі Сухопутних військ.

"Насправді, я вам скажу, таких в Збройних Силах більшість: люди приходять в армію і бачать там можливості, про які не знали раніше, – зазначає керівник центру рекрутингу, – А якщо командир хороший, то зростанню тільки сприяє. Ви самі бачите, зараз в усіх крутих підрозділах – молоді амбітні командири, за якими йдуть люди. Вони бачать ведення бойових дій по-новому. Вони розуміють, що хлопців треба берегти. І багато ХТО в ЗСУ можЕ швидко дорости до високих посад".

Перший центр рекрутингу Сухопутних військ розташований у Києві на вул. Ольжича 10А. Для консультації можна дзвонити за номером: 0800503696 або подати заявку на сайті.