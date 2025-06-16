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У Дніпрі відкрили 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ: де і як він працює

Понеділок 16 червня 2025 18:57
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У Дніпрі відкрили 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ: де і як він працює Фото: Фото: 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ у Дніпрі (пресслужба центру)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Дніпрі на залізничному вокзалі відкрили 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на прес-реліз.

Центр запрацював у понеділок, 16 червня 2025 року. Повідомляється, що нове представництво стало частиною масштабного розширення мережі Центру по всій Україні.

Ініціатором відкриття пункту є підполковник Руслан Фурдило, який очолює центр від моменту його заснування. За його словами, розбудова регіональної мережі значно спростить долучення до Сил оборони України - консультації, проходження ВЛК, оформлення документів можливе безпосередньо в рідному місті.

У Дніпрі відкрили 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ: де і як він працює
1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ у Дніпрі (фото: пресслужба центру)

Окрім Дніпра, стаціонарні рекрутингові пункти вже функціонують у Києві та Львові, а найближчим часом планується відкриття також в Одесі.

У Дніпрі на базі рекрутингового пункту на вокзалі доступні:

  • консультації щодо вакансій у Сухопутних військах;
  • проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);
  • складання тестів та оформлення особової справи;
  • підписання контрактів, зокрема за програмою "Контракт 18-24".

Пункт працює щодня, окрім неділі. Офіційний перелік бригад та вакансій можна переглянути на сайті: lfrecruiting.com.ua/brigades.

"Запрошуємо всіх, хто замислюється над службою, завітати до рекрутингового пункту на вокзалі. Команда професійних рекрутерів 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ допоможе підібрати оптимальний напрям та відповість на всі ваші запитання", - зазначають у центрі рекрутингу.

Нагадаємо, 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ запустив офіційний сайт, де кожен охочий може подати заявку на службу онлайн - без черг, бюрократії та посередників. Платформа дозволяє обрати бригаду, подати анкету та отримати консультацію рекрутера.

Також ми писали, що у Львові на Центральному вокзалі відкрили стаціонарний пункт 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ. Тепер мешканці західних областей можуть на місці отримати консультації, обрати військову частину, пройти ВЛК та оформити документи для служби.

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