У Дніпрі відкрили 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ: де і як він працює

У Дніпрі на залізничному вокзалі відкрили 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на прес-реліз.

Центр запрацював у понеділок, 16 червня 2025 року. Повідомляється, що нове представництво стало частиною масштабного розширення мережі Центру по всій Україні.

Ініціатором відкриття пункту є підполковник Руслан Фурдило, який очолює центр від моменту його заснування. За його словами, розбудова регіональної мережі значно спростить долучення до Сил оборони України - консультації, проходження ВЛК, оформлення документів можливе безпосередньо в рідному місті.



1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ у Дніпрі (фото: пресслужба центру)

Окрім Дніпра, стаціонарні рекрутингові пункти вже функціонують у Києві та Львові, а найближчим часом планується відкриття також в Одесі.

У Дніпрі на базі рекрутингового пункту на вокзалі доступні:

консультації щодо вакансій у Сухопутних військах;

проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

складання тестів та оформлення особової справи;

підписання контрактів, зокрема за програмою "Контракт 18-24".

Пункт працює щодня, окрім неділі. Офіційний перелік бригад та вакансій можна переглянути на сайті: lfrecruiting.com.ua/brigades.

"Запрошуємо всіх, хто замислюється над службою, завітати до рекрутингового пункту на вокзалі. Команда професійних рекрутерів 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ допоможе підібрати оптимальний напрям та відповість на всі ваші запитання", - зазначають у центрі рекрутингу.