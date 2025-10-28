В Тернополе открыли 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ: как он работает

В Тернополе открыли офис 1 центра рекрутинга Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу центра.
Рекрутинг в Украине набирает обороты - количество желающих, которые мобилизуются или подписывают контракт с ВСУ через 1 центр рекрутинга Сухопутных войск, стабильно растет.
Для того чтобы сделать этот процесс более удобным и комфортным для граждан, начальник центра, подполковник Руслан Фурдило, принял решение об открытии региональных представительств в разных городах.
Так, представительство 1 центра рекрутинга в Тернополе заработало на центральном железнодорожном вокзале города.
Там каждый желающий сможет получить полный спектр услуг от рекрутеров Сухопутки:
"В случае выявленного желания - сопровождаем человека на всех этапах вступления в ряды Сухопутных войск", - подчеркнула офицер 1 центра рекрутинга Алла Пунько.
Региональное представительство 1 центра рекрутинга Сухопутных войск на железнодорожном вокзале Тернополя работает:
По словам офицера центра Ильи Абеля, там украинцы могут найти "максимально комфортные условия приобщения к Сухопутным войскам".
"Профессиональные рекрутеры, которые прилагают все усилия, чтобы помочь рекруту. Большой перечень должностей и подразделений, а также сопровождение на всем пути рекрутинга - это те преимущества, которые помогают 1 центру завоевывать доверие людей", - объяснил он.
Стоит отметить, что 1 центр рекрутинга обеспечивает профессиональными кадрами все приоритетные подразделения Сухопутных войск ВСУ, в том числе и по проекту "Контракт 18-24".
"После нашей консультации кандидат определяется, на какую должность хочет попасть, рассказывает о своем образовании и ожиданиях от службы. Мы подбираем воинскую часть, он согласовывает ее, проходит психологические тесты и военно-врачебную комиссию. Далее мы оформляем личное дело - и кандидат отправляется на БЗВП", - поделился рекрутер стационарного пункта Дмитрий Андрейчик.
В завершение в 1 центре рекрутинга сообщили, что останавливаться не планируют, поэтому в ближайшее время можно ожидать открытия новых представительств в регионах Украины.
Напомним, 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ - это отдельное подразделение, сформированное в соответствии с директивой:
Благодаря его работе, каждый гражданин имеет возможность самостоятельно выбрать себе место службы в рядах Сухопутных войск - от должности до подразделения и места несения службы.
По состоянию на 28 октября текущего года, представительства (офисы) 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ уже действуют в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Сумах.
Кроме того, 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ запустил специальную онлайн-платформу lfrecruiting.com.ua, которая упрощает процесс мобилизации и позволяет каждому желающему подать заявку на службу без бюрократии, очередей и посредников.
Стоит отметить, что службу в 1 центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ проходят участники боевых действий, поэтому они по собственному опыту всегда могут подсказать, на что именно рекруту стоит обращать внимание при выборе должности в Силах обороны Украины.
