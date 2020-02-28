Турция против России и Сирии: все подробности эскалации в Идлибе

С 27 февраля в сирийской провинции Идлиб после тяжелых потерь армии Турции резко обострилась ситуация. РБК-Украина следит за эскалацией конфликта Турции против Сирии, которую поддерживает российская сторона.

Украина, Евросоюз и ООН отреагировали на обострение в Идлибе

МИД Украины уже выразил обеспокоенность эскалацией в Идлибе и осудил действия режима Башара Асада. Кроме того, Киев раскритиковал действия России, которая оказывает всяческую поддержку армии Асада.

В свою очередь, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что эскалация в Идлибе угрожает открытой международной военной конфронтацией. ООН также призвала немедленно прекратить эскалацию.

Совет НАТО собирается на экстренное заседание

В пятницу, 28 февраля, по запросу Турции соберется заседание Совета НАТО. Отметим, согласно договору о членстве в НАТО, любой союзник может запросить консультации в условиях угрозы его территориальной целостности.

На фоне эскалации Турция открыла границу с ЕС для беженцев

В условиях обострения в Идлибе Анкара решила больше не сдерживать поток сирийских беженцев в Евросоюз. На сегодня в стране около 3,7 млн беженцев из Сирии.

Анкара всю ночь бомбила сирийские позиции

В ответ на атаку армии Асада президент Турции Реджеп Эрдоган провел экстренное заседание, по итогам которого объявлено о готовности ввести военное положение. Кроме того, турецкая армия всю ночь бомбила штабы, склады и позиции сирийских бойцов. Данные о потерях разнятся - Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявляет о 16 погибших, Турция - о 309 нейтрализованных противников.

Турция понесла тяжелые потери в Идлибе

Вечером 27 февраля сирийские правительственные войска нанесли авиаудар по колонне армии Турции. По последним данным, в результате удара погибли 34 турецких военных, еще 36 получили ранения.

Авиационный контрудар был нанесен в районе города Бехун после того, как турецкая сторона совместно с оппозиционными режиму Башара Асада бойцами отбили два населенных пункта на стратегической трассе, которая ведет в Алеппо.