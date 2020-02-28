Россия знала о расположении турецкой армии в Идлибе, - Минобороны Турции

Фото: министр обороны Турции Хулуси Акар (wikimedia.org)

Сирия атаковала позиции турецкой армии, которые были известны

Обострение в Идлибе с атакой армии Сирии по турецким позициям произошло, несмотря на то, что Россия знала о местоположении Вооруженных сил Турции. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Anadolu.

По его словам, российская сторона, которая поддерживает правительственные войска Сирии, знала о месторасположении турецких войск, однако они все равно были атакованы. Министр обороны Турции отметил, что в момент удара в секторе не было вооруженных группировок оппозиции.

"Удары по позициям турецких военных в Идлибе продолжались, несмотря на предупреждение Анкары. Удары наносились даже по военным машинам скорой помощи", - заявил Акар.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция поразила более 200 объектов противника в Идлибе. В частности, уничтожены 5 вертолетов, 23 танка, 23 орудия и САУ, зенитно-ракетный комплекс SA-17, зенитный ракетно-пушечный комплекс SA-22.

Данные о человеческих потерях со стороны Сирии существенно разнятся. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявляет о 16 погибших, Турция - о 309 нейтрализованных противников.