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МИД Украины осуждает действия режима Асада и России в Сирии

Новости » Политика     28.02.2020 - 10:59
МИД Украины осуждает действия режима Асада и России в Сирии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина призывает к немедленному прекращению насилия в Сирии

Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Башара Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и оказывает ему всяческое содействие. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

МИД Украины выразил соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных и гражданских. Также Украина призывает к немедленному прекращению насилия в Сирии и солидарна с позицией НАТО и мирового сообщества.

"Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Б.Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и придает ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские", - говорится в заявлении.

Напомним, ООН призывает стороны конфликта придерживаться резолюции по Сирии Совета Безопасности от 2015 года. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить огонь в Сирии, а также выразил обеспокоенность в связи с риском для гражданских лиц из-за усиления военных действий на севере страны.

Ранее сообщалось, что в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара сил режима Асада погибли более 30 турецкий военных. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган устроил экстренное совещание по вопросам безопасности.

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