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Совет НАТО сегодня проведет заседание из-за обострения в Сирии

Новости » Политика     28.02.2020 - 09:23
Совет НАТО сегодня проведет заседание из-за обострения в Сирии
Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)

Заседание НАТО созвали по просьбе Турции

Совет Североатлантического альянса (НАТО) в пятницу, 28 февраля, соберется на заседание по поводу обострения между Турцией и режимом Башара Асада в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объявление НАТО.

Так, сегодня Совет НАТО соберется на заседание по просьбе Турции, чтобы провести консультации относительно ситуации в сирийской провинции Идлиб.

"В соответствии со статьей 4 договора, любой союзник может запросить консультации, когда, по его мнению, существует угроза его территориальной целостности, политической независимости или безопасности", - пояснили в НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара сил режима Асада погибли более 30 турецкий военных. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган устроил экстренное совещание по вопросам безопасности.

После авиаудара, глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонную консультацию с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кроме того, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить огонь в Сирии, а также выразил обеспокоенность в связи с риском для гражданских лиц из-за усиления военных действий на севере страны.

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