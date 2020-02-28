Совбез ООН проведет экстренное заседание по Идлибу

Фото: Совбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Заседание начнется в 23:00 по киевскому времени

Совет безопасности ООН созывает экстренное заседание в связи с обострением обстановки в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Анадолу.

По данным дипломатических источников, инициаторами совещания выступили Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Бельгия, Эстония и Доминиканская Республика.

Заседание начнется в 23:00 по киевскому времени.

Напомним, вечером 27 февраля сирийские правительственные войска, союзником которых является Российская Федерация, нанесли авиаудар по колонне армии Турции. По последним данным, в результате удара погибли 34 турецких военных, еще 36 получили ранения.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил солидарность с Турцией. Он также заявил, что Российская Федерация и Сирия должны прекратить наступление и начать уважать международное право.

РБК-Украина следит за эскалацией конфликта Турции против Сирии, которую поддерживает российская сторона.