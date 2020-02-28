Турция нанесла удары по более 200 сирийским объектам в Идлибе

Фото: министр обороны Турции Хулуси Акар (wikimedia.org)

Анкара уничтожила несколько сирийских вертолетов и десятки танков

Турецкие войска на фоне обострения в Идлибе нанесли удары по более 200 сирийским военным объектам. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Anadolu.

По его словам, массированные артиллерийские и воздушные удары были нанесены, несмотря на координацию действий с российской стороной. Акар уточнил, что под удар попали более 200 объектов, в результате чего уничтожены 5 вертолетов, 23 танка, 23 орудия и САУ, зенитно-ракетный комплекс SA-17, зенитный ракетно-пушечный комплекс SA-22.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня из-за обострения в Идлибе по инициативе Турции пройдет заседание Совета НАТО.

"В соответствии со статьей 4 договора, любой союзник может запросить консультации, когда, по его мнению, существует угроза его территориальной целостности, политической независимости или безопасности", - отметили в НАТО.

Международное сообщество, в том числе Украина, уже осудило эскалацию боевых действий в сирийской провинции. ООН и Европейский союз заявили об угрозе широкомасштабных боевых действий.