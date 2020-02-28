ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В сирийском Идлибе погибли более 20 турецких солдат

Новости » Происшествия     28.02.2020 - 00:41
В сирийском Идлибе погибли более 20 турецких солдат
Иллюстративное фото (twitter/bbc)

Еще несколько человек получили серьезные ранения

В сирийском городе Идлиб погибли по меньшей мере 22 турецких солдата в результате авиаудара сирийскими "режимными силами". Об этом передает BBC.

По словам губернатора приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Догана, еще несколько человек получили серьезные ранения вследствие атаки.

Как стало известно, после авиаудара сил правительства Сирии в Идлибе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган устроил экстренное совещание по вопросам безопасности.

Президент Турции хочет, чтобы сирийские силы отступили с позиций, где Турция установила военные наблюдательные посты. Он угрожал напасть на сирийские правительственные силы, если они не остановят свое продвижение.

Напомним, утром 27 февраля турецкие СМИ сообщили о гибели военнослужащих Вооруженных сил Турции на севере Сирии. Сообщалось, что в результате авиаудара по Идлибу погибли двое турецких военных, еще 2 - получили ранения.

Ранее, 20 февраля Турция начала очередную военную операцию на севере Сирии против режима действующего президента Башара Асада. Однако сирийский президент заявил, что его военные в Сирии не прекратят наступление на Идлиб, пока не добьются полной победы.

ЕС расширил санкции против Турции Эрдоган подтвердил гибель турецких военных в Сирии
Новости Украины ТурцияВойна в СирииСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь