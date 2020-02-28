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НАТО осуждает обострение в Идлибе и готовит поддержку Турции

Новости » Политика     28.02.2020 - 13:39
НАТО осуждает обострение в Идлибе и готовит поддержку Турции
Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг призвал Россию и Сирию прекратить наступление в Идлибе

Североатлантический альянс (НАТО) осуждает обострение в Идлибе, а также рассматривает возможность оказания дальнейшей поддержки Турции. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Euronews.

По его словам, НАТО выражает солидарность со своим союзником, а также осуждает обострение в Идлибе. Кроме того, Столтенберг призвал Россию и Сирию прекратить наступление и уважать международное право.

"Союзники НАТО рассматривают возможность оказания дальнейшей поддержки Турции", - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне обострения в Идлибе президент Турции Реджеп Эрдоган и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны договорились усилить коммуникацию, чтобы избежать дальнейших жертв.

27 февраля сирийские правительственные войска атаковали турецких военных. На данный момент известно о 34 погибших. В ответ армия Турции нанесла массированные артиллерийские и воздушные удары, Минобороны Турции заявляет о сотнях обезвреженных противников. Кроме того, Анкара выступила с обвинениями в адрес Москвы.

Россия знала о расположении турецкой армии в Идлибе, - Минобороны Турции
Новости Украины НАТОЙенс СтолтенбергТурцияСирия
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