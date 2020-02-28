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Количество погибших турецких военных в Сирии возросло

Новости » Происшествия     28.02.2020 - 08:41
Количество погибших турецких военных в Сирии возросло
Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)

Почти 40 военнослужащих были ранены

Количество военнослужащих Вооруженных сил Турции, погибших в результате авиаудара в Идлибе, превысила 30. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

По данным губернатора провинции Хатай Рахми Догана, жертвами удара сил режима Башара Асада в провинции Идлиб стали по меньшей мере 33 турецких военнослужащих. Известно о еще более 30 пострадавших.

"На данный момент госпитализированы 36 военнослужащих ВС Турции, которые пострадали при атаке сил Асада в Идлибе", - рассказал Выговоров.

Отмечается, что раненых военнослужащих доставили в Турцию через контрольный пункт пропуска Джилвегезю.

Напомним, ранее сообщалось, что в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара правительственных сил погибли более 20 турецкий военных. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган устроил экстренное совещание по вопросам безопасности. Позже стало известно о как минимум 29 погибших.

Также РБК-Украина писало, что ООН призвала немедленно прекратить огонь в Сирии, а также выразила обеспокоенность в связи с риском для гражданских лиц из-за усиления военных действий на севере страны.

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