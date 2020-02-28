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Эрдоган и Путин договорились активизировать контакты по Идлибу

Новости » Политика     28.02.2020 - 12:42
Эрдоган и Путин договорились активизировать контакты по Идлибу
Фото: Реджеп Эрдоган (РБК-Украина)

Из-за обострения в Идлибе Эрдоган звонил Путину

Президент Турции Реджеп Эрдоган и российский президент Владимир Путин из-за обострения в Идлибе (Сирия) договорились активизировать контакты. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передают российские СМИ.

По его словам, сегодня Эрдоган и Путин провели телефонный разговор.

"Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации", - сказал Лавров.

Он добавил, что стороны обсудили возможность новых контактов по Идлибу.

"Обсуждалась и возможность в ближайшее время провести необходимые контакты на том или ином уровне. Буквально полтора часа назад сообщили, что российские и турецкие переговорщики, которые вчера и позавчера работали в Анкаре, договорились продолжить работу сегодня", - подчеркнул Лавров.

Напомним, ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что атака армии Сирии по турецким позициям состоялась, несмотря на то, что Россия знала о местоположении Вооруженных сил Турции.

Отметим, за последние сутки ситуация в Идлибе существенно обострилась. В результате взаимных ударов Турция и Сирия понесли тяжелые потери.

Турция нанесла удары по более 200 сирийским объектам в Идлибе
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