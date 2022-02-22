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Турция осудила признание Россией "ЛДНР" и призвала соблюдать международное право

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Анкара, Вторник 22 февраля 2022 01:50
Турция осудила признание Россией "ЛДНР" и призвала соблюдать международное право Фото: Турция осудила признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел Турции осудило решение России признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". Анкара подчеркнула, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз МИД Турции.

"Решение Российской Федерации признать так называемые Донецкую и Луганскую "республики", помимо того, что противоречит минским соглашениям, представляет собой явное нарушение политического единства и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

В МИД Турции назвали решение России неприемлемым и заявил, что отвергают его. Анкара призвала все стороны соблюдать международное право.

"Мы еще раз подтверждаем нашу приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Украины", - подчеркивается в пресс-релизе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 февраля признал независимость так называемых “ДНР” и “ЛНР”. После этого он подписал указ о введении российских войск на территорию оккупированного Донбасса.

Отметим, решение Москвы решительно осудили США, Канада, Евросоюз, ООН, НАТО и многие другие страны и международные организации.

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