Байден назвал решение РФ признать "ЛДНР" угрожающим безопасности США

Президент США Джо Байден издал указ о санкциях из-за решения России признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" . В тексте документа говорится, что это решение представляет угрозу безопасности США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома .

Указ, как известно, также предусматривает введение санкций против "ДНР" и "ЛНР". Байден запретил инвестировать в эти "республики", а также торговать с ними.

"...Признание Российской Федерацией регионов Украины, так называемых "ДНР" и "ЛНР", представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в тексте указа Байдена.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение признать "ДНР" и "ЛНР".

Путин также подписал с ними "договор о дружбе", с текстом которого вы можете ознакомиться на РБК-Украина.

Кроме того, российские войска начали заходить на территорию ОРДЛО по поручению Путина.