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Лидеры ЕС назвали признание Россией "ЛДНР" нарушением международного права

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Брюссель, Понедельник 21 февраля 2022 21:59
Лидеры ЕС назвали признание Россией "ЛДНР" нарушением международного права Фото: ЕС осудил признание Россией так называемых "ЛДНР" (pixabay)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Лидеры Европейского союза обсудили решение России признать независимость так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". В Брюсселе этот шаг Москвы назвали вопиющим нарушением международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter глав Евросовета Шарля Мишеля и Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Признание двух сепаратистских территорий в Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений", - написал Шарль Мишель.

Он добавил, что на решение Москвы о признании "ЛДНР" ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решимость в знак солидарности с Украиной.

Пост с аналогичным содержанием в своем Twitter разместила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, 21 февраля прошло расширенное заседание Совета безопасности России во главе с президентом Владимиром Путиным. По его итогам было заявлено, что сегодня будет принято решение о признании независимости "ЛДНР".

Отметим, спустя несколько часов после Совбеза Путин выступил с обращением к россиянам. После почти часового монолога российский лидер заявил, что подпишет указ о признании "народных республик". Этот шаг вызвал негативную реакцию мировых лидеров.

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Евросоюз Российская Федерация Шарль Мишель
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