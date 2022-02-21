Лидеры ЕС назвали признание Россией "ЛДНР" нарушением международного права

Лидеры Европейского союза обсудили решение России признать независимость так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" . В Брюсселе этот шаг Москвы назвали вопиющим нарушением международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter глав Евросовета Шарля Мишеля и Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен .

"Признание двух сепаратистских территорий в Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений", - написал Шарль Мишель.

Он добавил, что на решение Москвы о признании "ЛДНР" ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решимость в знак солидарности с Украиной.

Пост с аналогичным содержанием в своем Twitter разместила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.