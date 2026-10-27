Київ скували затори після обстрілу: Південний міст перекритий, метро курсує не всюди

Після балістичного обстрілу вранці 27 жовтня у Києві суттєво ускладнений рух транспорту. Затори спостерігаються як на лівому, так і на правому березі.

Що відомо про транспортний колапс в столиці - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Де найскладніша ситуація на дорогах?

Найскладніша ситуація склалася на лівому березі: затор перед перекритим Південним мостом тягнеться ще від Харківського масиву.

Також суттєва затримка руху спостерігається на Харківському шосе та Дарницькому мосту (затримка до 21 хвилини).

На правому березі рух транспорту також ускладнений. Згідно з даними google maps, затори зафіксовані на таких ділянках:

Проспект Степана Бандери (затримка 10–15 хв);

Вулиця Набережно-Рибальська (затримка 14 хв);

Проспект Валерія Лобановського (затримка 9 хв);

Вулиця Жилянська (затримка 9 хв);

Вулиця Івана Виговського (затримка 8 хв);

Берестейський проспект (затримка 8 хв).

Чому виникли затори?

Масштабні затори на лівому березі виникли через обмеження роботи метрополітену та пошкодження Південного мосту, який наразі повністю перекритий для руху. На "зеленій" гілці метро тимчасово призупинено рух поїздів між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір".

Також поліція перекриває рух транспорту вулицями біля місць прильотів.

Зміни в русі громадського транспорту

Щоб компенсувати відсутність повноцінного руху метро, місто збільшило кількість автобусів на маршрутах.

Крім того, автобус № 72 курсує зі змінами на вул. Новокостянтинівській в обох напрямках через перекриття руху поліцією:

У напрямку ст. м. "Контрактова площа": вул. Тульчинська - вул. Кирилівська - вул. Миколи Кравченка - далі за власним маршрутом;

У напрямку масиву "Синьоозерний": вул. Миколи Кравченка - вул. Кирилівська - далі за власним маршрутом.

Які ціни пропонують таксі

Щоб дістатися вранці 27 жовтня з лівого на правий берег, пасажирам таксі доведеться заплатити (з Осокорків до Майдану Незалежності):