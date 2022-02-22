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В Канаде осудили Россию за признание "ЛДНР" и предупредили о санкциях

Новина українською →
Канада, Вторник 22 февраля 2022 01:44
В Канаде осудили Россию за признание "ЛДНР" и предупредили о санкциях Фото: В Канаде осудили Россию за признание "ЛДНР" (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Канада осуждает признание "ЛДНР" президентом России Владимиром Путиным и предупреждает о санкциях против России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в Twitter.

"Канада решительно осуждает признание президентом Путиным неподконтрольных правительству районов Донецка и Луганска независимыми территориями. Это является явным нарушением минских договоренностей, Устава ООН и серьезной угрозой безопасности и стабильности региона", - говорится в заявлении.

Она отметила, что Канада со своими партнерами и союзниками будет решительно реагировать на "это вопиющее пренебрежение международным правом".

"Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия, отдельно от тех, которые готовы ответить на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину", - отметила глава МИД Канады.

Она добавила, что Канада остается непоколебимой в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, что Путин официально признал "ЛДНР". Об этом он заявил в своем обращении к россиянам.

Также сообщалось, что российская военная техника уже на Донбассе. РБК-Украина следит за ситуацией.

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