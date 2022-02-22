В Канаде осудили Россию за признание "ЛДНР" и предупредили о санкциях
Канада осуждает признание "ЛДНР" президентом России Владимиром Путиным и предупреждает о санкциях против России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в Twitter.
"Канада решительно осуждает признание президентом Путиным неподконтрольных правительству районов Донецка и Луганска независимыми территориями. Это является явным нарушением минских договоренностей, Устава ООН и серьезной угрозой безопасности и стабильности региона", - говорится в заявлении.
Она отметила, что Канада со своими партнерами и союзниками будет решительно реагировать на "это вопиющее пренебрежение международным правом".
"Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия, отдельно от тех, которые готовы ответить на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину", - отметила глава МИД Канады.
Она добавила, что Канада остается непоколебимой в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, что Путин официально признал "ЛДНР". Об этом он заявил в своем обращении к россиянам.
Также сообщалось, что российская военная техника уже на Донбассе. РБК-Украина следит за ситуацией.