В Канаде осудили Россию за признание "ЛДНР" и предупредили о санкциях

Канада осуждает признание "ЛДНР" президентом России Владимиром Путиным и предупреждает о санкциях против России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в Twitter .

"Канада решительно осуждает признание президентом Путиным неподконтрольных правительству районов Донецка и Луганска независимыми территориями. Это является явным нарушением минских договоренностей, Устава ООН и серьезной угрозой безопасности и стабильности региона", - говорится в заявлении.

Она отметила, что Канада со своими партнерами и союзниками будет решительно реагировать на "это вопиющее пренебрежение международным правом".

"Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия, отдельно от тех, которые готовы ответить на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину", - отметила глава МИД Канады.

Она добавила, что Канада остается непоколебимой в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.