Туреччина засудила визнання Росією "ЛДНР" і закликала дотримуватися міжнародного права
Міністерство закордонних справ Туреччини засудило рішення Росії визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". Анкара підкреслила, що підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз МЗС Туреччини.
"Рішення Російської Федерації визнати так звані Донецьку і Луганську "республіки", крім того, що суперечить Мінським угодам, являє собою явне порушення політичної єдності і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві.
У МЗС Туреччини назвали рішення Росії неприйнятним і заявив, що відкидають його. Анкара закликала всі сторони дотримуватися міжнародного права.
"Ми ще раз підтверджуємо нашу прихильність збереженню політичної єдності і територіальної цілісності України", - підкреслюється в пресрелізі.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 21 лютого визнав незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР". Після цього він підписав указ про введення російських військ на територію окупованого Донбасу.
Зазначимо, рішення Москви рішуче засудили США, Канада, Євросоюз, ООН, НАТО і багато інших країн і міжнародні організації.