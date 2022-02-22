Туреччина засудила визнання Росією "ЛДНР" і закликала дотримуватися міжнародного права

Міністерство закордонних справ Туреччини засудило рішення Росії визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки ". Анкара підкреслила, що підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз МЗС Туреччини.

"Рішення Російської Федерації визнати так звані Донецьку і Луганську "республіки", крім того, що суперечить Мінським угодам, являє собою явне порушення політичної єдності і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві.

У МЗС Туреччини назвали рішення Росії неприйнятним і заявив, що відкидають його. Анкара закликала всі сторони дотримуватися міжнародного права.

"Ми ще раз підтверджуємо нашу прихильність збереженню політичної єдності і територіальної цілісності України", - підкреслюється в пресрелізі.