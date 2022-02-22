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Туреччина засудила визнання Росією "ЛДНР" і закликала дотримуватися міжнародного права

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Анкара, Вівторок 22 лютого 2022 01:50
Туреччина засудила визнання Росією "ЛДНР" і закликала дотримуватися міжнародного права Фото: Туреччина засудила визнання Росією так званих "ДНР " і" ЛНР " (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ Туреччини засудило рішення Росії визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". Анкара підкреслила, що підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз МЗС Туреччини.

"Рішення Російської Федерації визнати так звані Донецьку і Луганську "республіки", крім того, що суперечить Мінським угодам, являє собою явне порушення політичної єдності і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві.

У МЗС Туреччини назвали рішення Росії неприйнятним і заявив, що відкидають його. Анкара закликала всі сторони дотримуватися міжнародного права.

"Ми ще раз підтверджуємо нашу прихильність збереженню політичної єдності і територіальної цілісності України", - підкреслюється в пресрелізі.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 21 лютого визнав незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР". Після цього він підписав указ про введення російських військ на територію окупованого Донбасу.

Зазначимо, рішення Москви рішуче засудили США, Канада, Євросоюз, ООН, НАТО і багато інших країн і міжнародні організації.

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