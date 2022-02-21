ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Генсек НАТО осудил признание Россией "ЛДНР" и призвал отказаться о разжигания конфликта

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 21 февраля 2022 22:27
Генсек НАТО осудил признание Россией "ЛДНР" и призвал отказаться о разжигания конфликта Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил решение России признать независимость так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Он призвал Москву отказаться от разжигания конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Столтенберга.

"Я осуждаю признание Россией (независимости - ред.) Донецка и Луганска в Украине. Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает минские договоренности", - написал Столтенберг.

По его словам, НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он призвал Москву прекратить разжигать конфликт и выбрать дипломатический путь урегулирования.

Напомним, 21 февраля прошло расширенное заседание Совета безопасности России во главе с президентом Владимиром Путиным. По его итогам было заявлено, что сегодня будет принято решение о признании независимости "ЛДНР".

Отметим, спустя несколько часов после Совбеза Путин выступил с обращением к россиянам. После почти часового монолога российский лидер заявил, что подпишет указ о признании "народных республик". Этот шаг вызвал негативную реакцию мировых лидеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин НАТО Российская Федерация ДНР Йенс Столтенберг
NEWS
Арбитраж в Гааге начинает слушания о компенсации "Нафтогазу" 10 млрд долларов за активы в Крыму
Арбитраж в Гааге начинает слушания о компенсации "Нафтогазу" 10 млрд долларов за активы в Крыму
DAILY
Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше