ЦНАПи та соціальні заклади Києва змінили правила під час тривог: хто і як працює

Столичні ЦНАПи оптимізували прийом громадян в умовах різних повітряних загроз. Визначились із порядком роботи під час "жовтих" і "червоних" тривог і соціальні заклади Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію від Департаменту надання адміністративних послуг), що столичні Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) оптимізували свою роботу в умовах регулярних повітряних загроз.
Відтепер частина ЦНАПів Києва буде продовжувати роботу під час повітряної тривоги "жовтого" рівня небезпеки.
Уточнюється, що під час "жовтих" тривог не будуть припиняти обслуговування громадян ті відділення, які мають облаштовані підземні приміщення.
Тим часом під час "червоного" рівня загрози:
За даними КМДА, під час "жовтої" повітряної тривоги прийом відвідувачів у безпечних приміщеннях продовжують:
Лише за попереднім записом працюють під час "жовтого" рівня загрози центри в Солом'янському районі Києва:
"Прийом у цокольному приміщенні", - уточнили в КМДА.
Мешканцям і гостям столиці розповіли, що обслуговування зупиняється як під час "жовтого", так і "червоного" рівнів небезпеки у таких відділеннях:
У Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА повідомили, що в столиці визначили також порядок роботи соціальних закладів та установ - у разі оголошення різних рівнів повітряної загрози.
Так, під час "жовтого" рівня загрози працюють:
Міські реабілітаційні центри для дітей та осіб з інвалідністю - продовжують працювати в звичному режимі (надавати послуги в повному обсязі), однак під час дії будь-якого рівня тривоги - виключно в укриттях.
Управління Пенсійного фонду України (ПФУ) та Управління соціального захисту населення в районах - призупиняють прийом відвідувачів - під час будь-якого рівня загрози.
"У разі оголошення загрози люди, які перебувають у приміщеннях, мають перейти до найближчого укриття, а надання консультацій тимчасово призупиняється", - уточнили у КМДА.
Наголошується також, що під час "червоного" рівня загрози роботу припиняють усі зазначені вище заклади та установи.
Насамкінець у КМДА наголосили, що міська влада закликає киян:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які зміни запровадили для мешканців і гостей Києва з огляду на регулярні повітряні тривоги.
Крім того, ми пояснювали, що різні береги столиці сполучає не тільки метро - між правим і лівим берегами міста курсує 21 маршрут наземного транспорту.
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