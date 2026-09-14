ЦНАПи та соціальні заклади Києва змінили правила під час тривог: хто і як працює

Як оптимізували свою роботу столичні ЦНАПи

У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію від Департаменту надання адміністративних послуг), що столичні Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) оптимізували свою роботу в умовах регулярних повітряних загроз.

Відтепер частина ЦНАПів Києва буде продовжувати роботу під час повітряної тривоги "жовтого" рівня небезпеки.

Уточнюється, що під час "жовтих" тривог не будуть припиняти обслуговування громадян ті відділення, які мають облаштовані підземні приміщення.

Тим часом під час "червоного" рівня загрози:

всі столичні ЦНАПи припиняють роботу;

відвідувачі та персонал - мають негайно пройти до найближчих укриттів.

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Які ЦНАПи будуть відкриті під час "жовтої" тривоги

За даними КМДА, під час "жовтої" повітряної тривоги прийом відвідувачів у безпечних приміщеннях продовжують:

Департамент ЦНАП (Дніпровська набережна, 19-Б) - в укритті;

Голосіївський район (проспект Голосіївський, 42) - на цокольному поверсі;

Голосіївський район (проспект Науки, 43) - у підвальному приміщенні;

Деснянський район (проспект Червоної Калини, 29);

Деснянський район (проспект Лісовий, 39-А);

Деснянський район (проспект Червоної Калини, 15);

Дніпровський район (бульвар Івана Котляревського, 1/1) - у підвальному приміщенні;

Шевченківський район (вулиця Богдана Хмельницького, 24) - у підвальному приміщенні.

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Де громадян можуть прийняти за попереднім записом

Лише за попереднім записом працюють під час "жовтого" рівня загрози центри в Солом'янському районі Києва:

проспект Повітряних Сил, 41;

проспект Повітряних Сил, 40;

бульвар Чоколівський, 40

"Прийом у цокольному приміщенні", - уточнили в КМДА.

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Які ЦНАПи під час повітряних тривог закриваються

Мешканцям і гостям столиці розповіли, що обслуговування зупиняється як під час "жовтого", так і "червоного" рівнів небезпеки у таких відділеннях:

Дарницький район - вулиця Степана Олійника, 21 та Харківське шосе, 176-Г;

- вулиця Степана Олійника, 21 та Харківське шосе, 176-Г; Оболонський район - вулиця Левка Лук'яненка, 16 та вулиця Озерна, 18-А;

- вулиця Левка Лук'яненка, 16 та вулиця Озерна, 18-А; Печерський район - вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 15 та вулиця Цитадельна, 4/7;

- вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 15 та вулиця Цитадельна, 4/7; Подільський район - вулиця Костянтинівська, 9/6; вулиця Перемишльська, 14/14 та вулиця Ярославська, 31-Б;

- вулиця Костянтинівська, 9/6; вулиця Перемишльська, 14/14 та вулиця Ярославська, 31-Б; Святошинський район - проспект Берестейський, 97 та вулиця Гната Юри, 14-Б.

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Як працюють під час тривог соцзаклади та установи

У Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА повідомили, що в столиці визначили також порядок роботи соціальних закладів та установ - у разі оголошення різних рівнів повітряної загрози.

Так, під час "жовтого" рівня загрози працюють:

районні територіальні центри соціального обслуговування - надають соціальні та консультаційні послуги;

- надають соціальні та консультаційні послуги; "Київ Мілітарі Хаб" - продовжує роботу, зокрема надає консультації в закладі (гаряча лінія працює незалежно від рівня загрози);

- продовжує роботу, зокрема надає консультації в закладі (гаряча лінія працює незалежно від рівня загрози); Київський міський центр гендерної рівності, запобігання та протидії насильству - консультує відвідувачів після переходу працівників до укриття (телефон довіри працює незалежно від рівня загрози).

Міські реабілітаційні центри для дітей та осіб з інвалідністю - продовжують працювати в звичному режимі (надавати послуги в повному обсязі), однак під час дії будь-якого рівня тривоги - виключно в укриттях.

Управління Пенсійного фонду України (ПФУ) та Управління соціального захисту населення в районах - призупиняють прийом відвідувачів - під час будь-якого рівня загрози.

"У разі оголошення загрози люди, які перебувають у приміщеннях, мають перейти до найближчого укриття, а надання консультацій тимчасово призупиняється", - уточнили у КМДА.

Наголошується також, що під час "червоного" рівня загрози роботу припиняють усі зазначені вище заклади та установи.

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Про що просить місцева влада мешканців Києва

Насамкінець у КМДА наголосили, що міська влада закликає киян: