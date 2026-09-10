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У Києві набули чинності нові правила при тривогах: як працюватиме метро та ТЦ

00:01 10.09.2026 Чт
3 хв
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aimg Іван Носальський
У Києві набули чинності нові правила при тривогах: як працюватиме метро та ТЦ Ілюстративне фото: у Києві змінили правила при тривогах (Getty Images)
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У Києві з сьогоднішнього дня запроваджують оновлені правила безпеки, скорочують тривалість комендантської години та змінюють порядок роботи міського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

Скорочення комендантської години та наземний транспорт

Починаючи з 10 вересня нічні обмеження у столиці діють за новим графіком - з 01:00 до 05:00.

Завдяки скороченню комендантської години на 60 хвилин роботу громадського транспорту також продовжили на одну годину. Водночас графіки для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів та закладів відпочинку залишили без змін.

Для зручності пасажирів, чиї поїзди прибувають із запізненням, під час комендантської години від Центрального залізничного вокзалу курсуватимуть чотири спеціальні автобусні маршрути. Також у нічний час збережено дозвіл на проїзд транзитного великогабаритного транспорту, який діє з 3 вересня.

Оновлений режим роботи метро

Рух підземки під час повітряних тривог тепер залежить від рівня оголошеної загрози:

  • "Зелена" гілка (Сирецько-Печерська): при "жовтому" рівні тривоги курсує без обмежень через Південний міст. Якщо оголошено "червоний" рівень, поїзди їздитимуть лише на двох окремих ділянках: між станціями "Сирець" - "Видубичі" та "Славутич" - "Червоний хутір".
  • "Червона" гілка (Святошинсько-Броварська): під час небезпеки функціонує виключно під землею - від "Академмістечка" до "Арсенальної". Для сполучення берегів продовжує працювати дублюючий автобус №1М за маршрутом від Палацу спорту до "Лісової".

Схема проїзду мостами через Дніпро

Для автомобілів та наземного транспорту встановили такі регламенти руху під час повідомлень про небезпеку:

  • Південний міст: проїзд залишається відкритим, проте вводиться 30-хвилинна технологічна перерва відразу після сигналів тривоги та відбою. В'їзди з вулиць Саперно-Слобідська та Михайла Бойчука блокуватимуть.
  • Подільсько-Воскресенський міст також передбачає 30-хвилинні технологічні паузи після оголошення та скасування тривоги та працюватиме в реверсному режимі.
  • Інші переправи: мости Патона, Метро, ​​Північний та Дарницький працюють у звичайному режимі.

Обмеження для масових заходів та робота бізнесу

У столиці діє тимчасова заборона на проведення будь-яких вуличних розважальних чи спортивних заходів, а також подій у приміщеннях, де немає укриття.

Незважаючи на це, бізнес (ТЦ, кафе, сфери послуг) може продовжувати роботу в умовах "жовтого" рівня небезпеки, якщо суворо дотримується протоколів безпеки уряду та забезпечує безперешкодний доступ персоналу та відвідувачам до укриття.

У звичайному режимі за "жовтої" загрози працюватимуть ЦНАПи та соціальні установи.

Навчальні та медичні установи продовжують діяльність за раніше затвердженими правилами.

Відслідковувати рівень загрози кияни можуть у застосунку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, такі правила у Києві запровадили через те, що росіяни почали безперервно запускати по столиці реактивні безпілотники. З цієї причини у місті оголошують понад 10 тривог на день.

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