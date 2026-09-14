ЦНАПы и социальные заведения Киева изменили правила во время тревог: кто и как работает

Столичные ЦНАПы оптимизировали прием граждан в условиях разных воздушных угроз. Определились с порядком работы во время "желтых" и "красных" тревог и социальные заведения Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию от Департамента предоставления административных услуг), что столичные Центры предоставления административных услуг (ЦНАПы) оптимизировали свою работу в условиях регулярных воздушных угроз.
Теперь часть ЦНАПов Киева будет продолжать работу во время воздушной тревоги "желтого" уровня опасности.
Уточняется, что во время "желтых" тревог не будут прекращать обслуживание граждан те отделения, которые имеют обустроенные подземные помещения.
Тем временем во время "красного" уровня угрозы:
По данным КГГА, во время "желтой" воздушной тревоги прием посетителей в безопасных помещениях продолжают:
Только по предварительной записи работают во время "желтого" уровня угрозы центры в Соломенском районе Киева:
"Прием в цокольном помещении", - уточнили в КГГА.
Жителям и гостям столицы рассказали, что обслуживание останавливается как во время "желтого", так и "красного" уровней опасности в следующих отделениях:
В Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА сообщили, что в столице определили также порядок работы социальных заведений и учреждений - в случае объявления разных уровней воздушной угрозы.
Так, во время "желтого" уровня угрозы работают:
Городские реабилитационные центры для детей и лиц с инвалидностью - продолжают работать в обычном режиме (оказывать услуги в полном объеме), однако во время действия любого уровня тревоги - исключительно в укрытиях.
Управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и Управление социальной защиты населения в районах - приостанавливают прием посетителей - во время любого уровня угрозы.
"В случае объявления угрозы люди, находящиеся в помещениях, должны перейти в ближайшее укрытие, а предоставление консультаций временно приостанавливается", - уточнили в КГГА.
Подчеркивается также, что во время "красного" уровня угрозы работу прекращают все указанные выше заведения и учреждения.
В завершение в КГГА подчеркнули, что городские власти призывают киевлян:
Напомним, ранее мы рассказывали, какие изменения ввели для жителей и гостей Киева, учитывая регулярные воздушные тревоги.
Кроме того, мы объясняли, что разные берега столицы соединяет не только метро - между правым и левым берегами города курсирует 21 маршрут наземного транспорта.
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