ЦНАПы и социальные заведения Киева изменили правила во время тревог: кто и как работает

Как оптимизировали свою работу столичные ЦНАПы

В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию от Департамента предоставления административных услуг), что столичные Центры предоставления административных услуг (ЦНАПы) оптимизировали свою работу в условиях регулярных воздушных угроз.

Теперь часть ЦНАПов Киева будет продолжать работу во время воздушной тревоги "желтого" уровня опасности.

Уточняется, что во время "желтых" тревог не будут прекращать обслуживание граждан те отделения, которые имеют обустроенные подземные помещения.

Тем временем во время "красного" уровня угрозы:

все столичные ЦНАПы прекращают работу;

посетители и персонал - должны немедленно пройти в ближайшие укрытия.

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Какие ЦНАПы будут открыты во время "желтой" тревоги

По данным КГГА, во время "желтой" воздушной тревоги прием посетителей в безопасных помещениях продолжают:

Департамент ЦНАП (Днепровская набережная, 19-Б) - в укрытии;

Голосеевский район (проспект Голосеевский, 42) - на цокольном этаже;

Голосеевский район (проспект Науки, 43) - в подвальном помещении;

Деснянский район (проспект Червоной Калины, 29);

Деснянский район (проспект Лесной, 39-А);

Деснянский район (проспект Червоной Калины, 15);

Днепровский район (бульвар Ивана Котляревского, 1/1) - в подвальном помещении;

Шевченковский район (улица Богдана Хмельницкого, 24) - в подвальном помещении.

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Где граждан могут принять по предварительной записи

Только по предварительной записи работают во время "желтого" уровня угрозы центры в Соломенском районе Киева:

проспект Воздушных Сил, 41;

проспект Воздушных Сил, 40;

бульвар Чоколовский, 40

"Прием в цокольном помещении", - уточнили в КГГА.

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Какие ЦНАПы во время воздушных тревог закрываются

Жителям и гостям столицы рассказали, что обслуживание останавливается как во время "желтого", так и "красного" уровней опасности в следующих отделениях:

Дарницкий район - улица Степана Олейника, 21 и Харьковское шоссе, 176-Г;

- улица Степана Олейника, 21 и Харьковское шоссе, 176-Г; Оболонский район - улица Левка Лукьяненко, 16 и улица Озерная, 18-А;

- улица Левка Лукьяненко, 16 и улица Озерная, 18-А; Печерский район - улица Михаила Омельяновича-Павленка, 15 и улица Цитадельная, 4/7;

- улица Михаила Омельяновича-Павленка, 15 и улица Цитадельная, 4/7; Подольский район - улица Константиновская, 9/6; улица Перемышльская, 14/14 и улица Ярославская, 31-Б;

- улица Константиновская, 9/6; улица Перемышльская, 14/14 и улица Ярославская, 31-Б; Святошинский район - проспект Берестейский, 97 и улица Гната Юры, 14-Б.

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Как работают во время тревог соцзаведения и учреждения

В Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА сообщили, что в столице определили также порядок работы социальных заведений и учреждений - в случае объявления разных уровней воздушной угрозы.

Так, во время "желтого" уровня угрозы работают:

районные территориальные центры социального обслуживания - оказывают социальные и консультационные услуги;

- оказывают социальные и консультационные услуги; "Киев Милитари Хаб" - продолжает работу, в частности, дает консультации в заведении (горячая линия работает независимо от уровня угрозы);

- продолжает работу, в частности, дает консультации в заведении (горячая линия работает независимо от уровня угрозы); Киевский городской центр гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию - консультирует посетителей после перехода работников в укрытие (телефон доверия работает независимо от уровня угрозы).

Городские реабилитационные центры для детей и лиц с инвалидностью - продолжают работать в обычном режиме (оказывать услуги в полном объеме), однако во время действия любого уровня тревоги - исключительно в укрытиях.

Управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и Управление социальной защиты населения в районах - приостанавливают прием посетителей - во время любого уровня угрозы.

"В случае объявления угрозы люди, находящиеся в помещениях, должны перейти в ближайшее укрытие, а предоставление консультаций временно приостанавливается", - уточнили в КГГА.

Подчеркивается также, что во время "красного" уровня угрозы работу прекращают все указанные выше заведения и учреждения.

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О чем просят местные власти жителей Киева

В завершение в КГГА подчеркнули, что городские власти призывают киевлян: