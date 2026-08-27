Суцільна тривога в Києві та області: експерт пояснив тактику ударів РФ по бізнесу

Від ночі та протягом дня 27 серпня Київ та частина регіонів перебуває під безперервною повітряною атакою РФ. Під прицілом ворога критична інфраструктура, а також склади торгових мереж.

РБК-Україна в матеріалі розповідає, що стоїть за тривалими повітряними атаками ворога та чого чекати далі.

Від ночі 27 серпня Росія атакує Україну. Під ударами опинилися Київ та область, Кривий Ріг, Одещина, Харків, Запоріжжя, Сумщина, Полтавщина, Черкащина та інші регіони.

Вдень нальоти реактивних дронів по столиці продовжилися і плавно переходять у вечірню атаку. Уламки падали біля шкіл і дитсадків, а один із дронів упав просто на проїжджу частину в центральній частині міста. Четверо людей постраждали.

У Харкові вдень російські війська вдарили по ТЦ "Епіцентр". Внаслідок атаки загинув чоловік, ще п'ятеро людей постраждали.

Водночас удар вкотре продемонстрував ще одну тенденцію - Росія атакує економічну інфраструктуру України та бізнес. Під час атаки окупанти пошкодили логістичні центри "Будинку Іграшок", "Фори" та Comfy, а також зруйнували склад Roshen.

Окрім цього, були пошкоджені будинки на Київщині, атаковані об'єкти енергетики на Полтавщині та Херсонщині. Артилерією росіяни тероризували Нікополь, а Краматорськ - КАБами.

Під ударом - склади та логістика

Як зазначив військовослужбовець ЗСУ та військово-політичний експерт Олександр Мусієнко, така зміна цілей не випадкова.

"Ворог концентрується на тому, щоб ослабити загальний економічний потенціал України і столиці", - сказав він в коментарі РБК-Україна.

За його словами, якщо раніше основними цілями були об'єкти критичної інфраструктури - енергетика, газо- та водопостачання, - то тепер РФ дедалі частіше б'є по промисловості, цивільних виробництвах, складах, логістиці та портах.

"Особливістю теперішніх атак є те, що ворог дійсно концентрується на ударах по Києву й треба сказати, що столиця як була, так і буде перебувати у фокусі Росії для атак. І ситуація з кількістю атак не буде зменшуватися", - вважає Мусієнко.

Мета, за оцінкою експерта, економічно послабити Україну та завдати максимальної шкоди тилу. Йдеться про цілеспрямовану спроба підірвати логістику, ритейл та бізнес у тилу, в той час як війська РФ не можуть активно просуватися на фронті.

РФ нарощує арсенал реактивних дронів

Окремо експерт звертає увагу на розвиток Росією виробництва реактивних дронів та збільшення кількості пускових майданчиків. На додаток агресор робить ставку на застосування дешевих крилатих ракет типу "Бандероль".

За його словами, на сьогодні реактивні дрони можуть долати 500-600 км. Це становить загрозу передусім для північних, східних, південних та центральних регіонів України, включно зі столицею.

При цьому є випадки їхнього застосування і по західних регіонах. Це може свідчити про роботу РФ над збільшенням дальності таких апаратів.

Крім того, поодинокі польоти таких дронів на захід свідчать про те, що ворог зменшує бойову частину заради додаткових баків, випробовуючи БпЛА як розвідників перед ракетними ударами.

"Росія нарощує цю кількість засобів. Війна все більше переходить у повітряний домен", - пояснив експерт.

Чи зможуть такі дрони атакувати Київ регулярно

Повністю виключати такі сценарії наразі не можна. Експерт зазначає, що Росія може здійснювати поодинокі або групові запуски у напрямку столиці - іноді до 20 реактивних дронів.

Водночас Україна вже працює над засобами протидії. Реактивні дрони можуть знищувати підрозділи ППО, авіація та, за певних умов, зенітна артилерія. Також триває робота над дронами-перехоплювачами, однак масових рішень цього типу, за словами експерта, поки немає - виробники завершують випробування.

Таким чином, Росія не лише збільшує кількість повітряних атак, а й змінює їхню мету - від ударів по критичній інфраструктурі до системного тиску на економіку, логістику та тил.