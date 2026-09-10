Комендантська година по-новому: у яких областях вже скоротили обмеження

Після рекомендацій уряду щодо перегляду підходів до комендантської години окремі регіони України вже скоротили тривалість нічних обмежень.

РБК-Україна розповідає, де тривалість комендантської години скоротилася, а в яких регіонах вона залишиться без змін.

У Києві, Київській, Кіровоградській та Полтавській областях новий режим передбачає комендантську годину з 01:00 до 05:00, а у Чернівецькій - з 01:00 до 04:00.

Водночас у інших регіонах чинний режим поки не змінювали. Зокрема, у Харківській області комендантська година продовжує діяти з 00:00 до 05:00.

Де вже скоротили комендантську годину

Київ. Із 10 вересня комендантська година у столиці триває з 01:00 до 05:00. Через це також продовжили роботу громадського транспорту.

Київська область. Із 10 вересня комендантська година також діє з 01:00 до 05:00. Рішення пояснили необхідністю адаптувати роботу влади, бізнесу та інфраструктури до постійних російських обстрілів і синхронізувати режим області зі столицею.

Кіровоградська область. Із 11 вересня комендантська година триватиме з 01:00 до 05:00, повідомив керівник ОДА Андрій Райкович. При цьому скорочення обмежень не означає автоматичного продовження роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів і торговельно-розважальних центрів - їхні графіки залишаються без змін.

Полтавська область. Очільник ОДА Віталій Дяківнич повідомив, що тут також встановили комендантську годину з 01:00 до 05:00. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області.

Чернівецька область. Із 11 вересня обмеження діятимуть лише три години - з 01:00 до 04:00. Раніше комендантська година тривала з 23:00 до 04:00.

На Буковині також визначили порядок пересування під час комендантської години для працівників підприємств, установ та організацій, які забезпечують життєдіяльність області. Їм потрібні спеціальні перепустки.

Де комендантську годину поки не змінюють

У Харківській області наразі залишили чинний режим - з 00:00 до 05:00. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що змінювати його поки не планують.

Водночас раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що міська влада працює над можливістю скорочення комендантської години. За його словами, це могло б дозволити місцевому бізнесу працювати довше, а громадському транспорту - продовжити роботу. Остаточне рішення має ухвалити Рада оборони Харківської області.

У Сумській області обмеження скоротили раніше

У Сумській області комендантську годину тимчасово скорочували з 1 липня до 15 вересня 2026 року. У цей період вона діє з 00:00 до 04:00.

Таке рішення ухвалили, зокрема, на пропозицію аграріїв, яким додаткова ранкова година була необхідна під час сезонних робіт.

При цьому начальник Сумської ОВА Олег Григоров наголошував, що у прифронтових громадах тривалість комендантської години може змінюватися залежно від оперативної ситуації.