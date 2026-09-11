Залежно від рівня загрози: у Києві аптеки закриватимуть під час тривог
Порядок роботи деяких аптек у Києві відтепер буде залежати від встановленого рівня загрози. У разі червоного рівня небезпеки вони негайно припинятимуть роботу, а під час жовтого - будуть працювати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
Що буде під час червоного рівня
Якщо у Києві встановлять червоний рівень небезпеки, роботу аптек КП "Фармація" негайно призупинятимуть. На цей час припинятимуть як відпуск товарів, так і всі виробничі процеси.
Усі працівники та відвідувачі мають залишити приміщення аптек і перейти до укриттів або захисних споруд цивільного захисту.
Відновити роботу заклади зможуть після скасування відповідного рівня небезпеки та за умови, що це буде безпечно для працівників і відвідувачів.
Як працюватимуть аптеки під час жовтого рівня
Під час жовтого рівня загрози аптечні заклади та їхні структурні підрозділи продовжуватимуть працювати.
У КП "Фармація" зазначили, що новий порядок роботи враховує пріоритет збереження життя та здоров'я людей у разі підвищеної загрози.
Мешканцям Києва рекомендують під час оголошення повітряної тривоги або встановлення відповідного рівня небезпеки насамперед дбати про власну безпеку та користуватися найближчими укриттями.
Нагадаємо, Кабмін розділив повітряні тривоги на "жовтий" та "червоний" рівні залежно від характеру загрози та оновив правила роботи бізнесу й закладів освіти. Зокрема, під час дронової загрози підприємства за певних умов зможуть продовжувати роботу навіть без укриття протягом перехідного періоду.
РБК-Україна розповідало, як працюватимуть при різних видах тривог ТРЦ у Києві. Змінили правила роботи столичні кінотеатри, а школи визначили, коли можуть продовжувати навчання. Крім того, одна із гілок київського метро працюватиме по-новому під час повітряної тривоги.