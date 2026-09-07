Не тільки метро: правий і лівий береги Києва сполучає 21 наземний маршрут (список)

Сьогодні між правим і лівим берегами Києва курсує в цілому 21 маршрут наземного транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Про який наземний транспорт йдеться

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА розповіли, що зараз між правим і лівим берегами Києва курсує в цілому 21 маршрут наземного транспорту.

Мешканцям і гостям міста нагадали, що з 3 вересня почав курсувати тимчасовий автобус №1-М за маршрутом "станція метро "Палац спорту" - станція метро "Лісова" (значна його частина пролягає вздовж наземної ділянки Святошинсько-Броварської або ж "червогої" лінії метро).

Саме після його запуску кількість маршрутів наземного транспорту, які сполучають правий і лівий береги столиці, становить 21.

Уточнюється, що серед них:

15 автобусних маршрутів;

6 тролейбусних маршрутів.

За даними Департаменту, на маршрутах, які перетинають річку Дніпро та сполучають обидва береги міста, працює (в умовах найбільшого пасажиропотоку) орієнтовно:

100 автобусів;

60 тролейбусів.

Які автобусні маршрути сполучають різні береги

Громадянам розповіли, що транспортне сполучення правого і лівого берегів Дніпра забезпечують наступні автобусні маршрути:

№21 "Ст. м. "Почайна" - вулиця Милославська";

№22 "Музей Авіації - вулиця Тростянецька";

№51 "Ст. м. "Либідська" - ст. м. "Червоний хутір";

№55 "Ст. м. "Палац спорту" - Дарницька площа";

№73 "Ст. м. "Героїв Дніпра" - вулиця Милославська";

№91 "Ст. м. "Голосіївська" - вулиця Анни Ахматової";

№101 "Ст. м. "Почайна" - вулиця Радунська";

№109 "Ст. м. "Театральна" - ст. м. "Харківська";

№110 "Ст. м. "Площа Українських Героїв" - вулиця Милославська";

№111 "Ст. м. "Площа Українських Героїв" - Дарницька площа";

№112 "Лук'янівська площа - вулиця Івана Микитенка";

№114 "Залізничний вокзал Центральний - вулиця Радунська";

№115 "Контрактова площа - Будинок культури";

№118 "Ст. м. "Політехнічний інститут" - ст. м. "Чернігівська";

№1-М "Ст. м. "Палац спорту" - ст. м. "Лісова".

"У Департаменті зазначають, що тимчасовий маршрут 1-М є додатковою альтернативою для пасажирів і не є повноцінною заміною метро", - пояснили у КМДА.

Які тролейбусні маршрути сполучають два береги

Транспортне сполучення правого і лівого берегів Дніпра в Києві забезпечують також такі тролейбусні маршрути: