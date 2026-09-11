Сеанси під час тривог? Як змінив правила кінотеатр "Жовтень" в Києві

Кінотеатр "Жовтень" в Києві визначився, чи працюватиме під час повітряних тривог, і попередив глядачів про важливі зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби кінотеатру у Facebook.

Як діяти глядачам під час "жовтої" тривоги

Українцям розповіли, що під час повітряних тривог із "жовтим" рівнем загрози, кінотеатр "Жовтень" буде продовжувати покази.

"Водночас кожен глядач зможе самостійно вирішити, чи хоче залишатися на сеансі", - наголосили у прес-службі закладу.

Тим із громадян, які вирішать залишити залу під час повітряної тривоги, радять звернутись до адміністратора кінотеатру.

"Ми надамо промокод, за яким ви зможете додивитися фільм пізніше", - пояснили глядачам.

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Що буде із сеансом під час "червоної" тривоги

Під час оголошення в Києві повітряної тривоги з "червоним" рівнем небезпеки, кінотеатр буде припиняти роботу.

"Якщо "червоний" рівень триватиме понад 20 хвилин, сеанс буде повністю скасовано", - повідомили глядачам.

У кінотеатрі зауважили також, що в такому випадку:

електронні квитки - будуть автоматично повернуті у вигляді промокодів (на електронну пошту, вказану під час їх купівлі);

- будуть автоматично повернуті у вигляді промокодів (на електронну пошту, вказану під час їх купівлі); паперові квитки - можна буде переоформити на касі.

Кінотеатр "Жовтень" вирішив, як працює під час повітряних тривог (інфографіка: facebook.com/zhovten)

Чи змінився розклад роботи кінотеатру

Дещо згодом у прес-службі кінотеатру "Жовтень" повідомили, що у зв'язку з безпековою ситуацією, яка склалася, було схвалене рішення "тимчасово змінити режим роботи кінотеатру".

Згідно з новим розкладом (починаючи з 11 вересня):

заклад - починає працювати з 11:30;

перші сеанси - починаються о 12:00;

кафе - починає працювати з 12:00 (хоча у понеділок, 14 вересня, в кафе буде вихідний").

"Дякуємо за розуміння! Бережіть себе та до зустрічі у "Жовтні", - додали у прес-службі.

У розкладі кінотеатру запровадили тимчасові зміни (інфографіка: facebook.com/zhovten)

Як доїхати до кінотеатру під час "жовтої" тривоги

Кінотеатр "Жовтень" розташований у Києві на Подолі (за адресою: вул. Костянтинівська, 26).

Отже, найближча до нього станція метро - "Контрактова площа" (від неї можна швидко дійти пішки).

Мешканцям і гостям Києва нагадали, що під час "жовтої" повітряної тривоги у місті працює Сирецько-Печерська (або ж "зелена") лінія метрополітену.

"Якщо ви плануєте дістатися до "Жовтня" з лівого берега... зможете пересісти зі станції "Палац Спорту" на станцію "Українських Героїв" та доїхати до "Контрактової площі", - пояснили глядачам у прес-службі.

Крім того, доїхати під час повітряної тривоги на правий берег можна за допомогою автобуса 1М, який курсує від станції метро "Лісова" до станції метро "Палац Спорту".