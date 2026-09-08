Тривоги в Україні по-новому: як змінились правила для різних закладів та їх клієнтів

Система оголошення повітряних тривог в Україні на тлі регулярних затяжних атак РФ змінилась. Оновили також і правила для українських підприємців.

Докладніше про різні "рівні" повітряних загроз, як тепер працює система оповіщень та що саме змінилось для бізнесу, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Різниця між "жовтим" і "червоним" рівнями загрози

4 вересня 2026 року Кабінет міністрів ухвалив постанову №1092 про "Деякі питання оптимізації захисту населення та реагування на загрози засобів повітряного нападу".

Вона, зокрема, запроваджує диференційоване оповіщення про повітряні загрози в Україні.

Йдеться про те, що сигнал "Повітряна тривога" у загальнодержавній автоматизованій системі централізованого оповіщення (за інформацією Повітряних сил Збройних сил України) диференціюється з класифікацією за різними рівнями загроз засобів повітряного нападу.

Так, "жовтий" рівень - означає дронову загрозу (наприклад, під час фіксації руху окремих ударних або розвідувальних БпЛА).

Тим часом "червоний" рівень - це:

або масована дронова загроза;

або ракетна загроза;

або ракетно-дронова загроза.

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Як працює нова система оповіщень "за рівнями"

У прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА) повідомили, що відтепер мешканці міста будуть отримувати різні повідомлення - залежно від рівня небезпеки.

Причому кожне нове повідомлення показує актуальні на цей момент:

рівень загрози ("жовтий" або "червоний");

вид загрози ("Дронова небезпека", "Масована дронова загроза", "Ракетна загроза", "Ракетно-дронова загроза").

"Якщо вид загрози змінюється, нове повідомлення автоматично замінює попереднє", - розповіли у КМДА.

Уточнюється, що окремий "Відбій" - між різними видами загроз - не оголошується.

"Наприклад, якщо після повідомлення "Дронова небезпека" надходить повідомлення "Ракетна загроза", це означає, що актуальною є вже ракетна загроза", - пояснили громадянам.

Тим часом повідомлення "Відбій" - означає, що "на цей момент для міста не зафіксовано жодної з перелічених повітряних загроз".

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Що змінилось для бізнесу та підприємців

Зупинка роботи бізнесу та підприємств під час кожної повітряної тривоги створює відчутні економічні втрати (як для приватного сектору, так і для держави).

Особливо гостро це відчувається останнім часом.

Так, наприклад, у Києві та області повітряні тривоги оголошують регулярно (їх може бути понад 10 за день), оскільки РФ запускає по столичному регіону реактивні ударні дрони (нова хвиля яких може розганятись до 320 км/год).

З огляду на таку ситуацію, постанова Кабміну запроваджує важливі зміни для суб'єктів господарювання - незалежно від форми власності.

Йдеться про те, що у разі встановлення "жовтого" рівня загрози, підприємства, установи та заклади можуть продовжувати свою роботу (діяльність).

Головна умова для цього - наявність у приміщеннях, будівлях, спорудах чи на територіях:

або тимчасового укриття для персоналу та відвідувачів;

або постійного укриття для персоналу та відвідувачів.

Якщо тимчасове або постійне укриття відсутнє, продовжувати роботу під час "жовтої" повітряної тривоги можна:

лише за погодженням з трудовим колективом;

до облаштування укриття - але не довше ніж впродовж трьох місяців з дня набрання чинності постановою КМУ (тобто за цей час власник зобов'язаний облаштувати належне укриття).

"Особливості провадження діяльності деяких суб'єктів господарювання визначаються окремим рішенням Кабінету міністрів", - уточнюється в документі.

Наголошується також, що перебування відвідувачів у приміщеннях чи на територіях підприємств, установ або закладів (які продовжують роботу під час "жовтого" рівня загрози) - здійснюється на їхній власний розсуд.

Отже, відповідальність за таке рішення покладається на клієнта, який свідомо залишається під час дронової загрози в магазині, кафе чи в будь-якому іншому закладі.