Вибух у багатоповерхівці в Хмельницькому: розглядаються різні версії події

"Здійснюється пошук жінки 1973 року. За попередньою інформацією, вона може перебувати під завалами. З нею зараз немає зв'язку і за свідченнями певних осіб - вона може перебувати під завалами", - розповів Тюрін.

За його словами, розглядаються різні версії з вибухом у житловому будинку, зокрема, детонація вибухівки.

"Попередня інформація від ДСНС була, що це міг бути вибух, спричинений газом, але наразі розглядаються різні версії, в тому числі по причині вибуху певного вибухового предмету. Тому, до тих пір, поки не буде проведено остаточного розбору завалу і не підтверджено цю інформацію відповідними службами та експертами - ми жодну із версій як основну не визначаємо", - зазначив глава ОВА.

Він додав, що, попередньо, 32 мешканці будинку потребуватимуть відселення.