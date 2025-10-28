ua en ru
Вибух у багатоповерхівці в Хмельницькому: розглядаються різні версії події

Хмельницький, Вівторок 28 жовтня 2025 20:41
Вибух у багатоповерхівці в Хмельницькому: розглядаються різні версії події Фото: наслідки вибуху у багатоповерхівці в Хмельницькому (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі розглядаються різні версії причин вибуху у багатоповерхівці в Хмельницькому, який стався вдень 28 жовтня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін в ефірі телемарафону.

"Здійснюється пошук жінки 1973 року. За попередньою інформацією, вона може перебувати під завалами. З нею зараз немає зв'язку і за свідченнями певних осіб - вона може перебувати під завалами", - розповів Тюрін.

За його словами, розглядаються різні версії з вибухом у житловому будинку, зокрема, детонація вибухівки.

"Попередня інформація від ДСНС була, що це міг бути вибух, спричинений газом, але наразі розглядаються різні версії, в тому числі по причині вибуху певного вибухового предмету. Тому, до тих пір, поки не буде проведено остаточного розбору завалу і не підтверджено цю інформацію відповідними службами та експертами - ми жодну із версій як основну не визначаємо", - зазначив глава ОВА.

Він додав, що, попередньо, 32 мешканці будинку потребуватимуть відселення.

Вибух у багатоповерхівці в Хмельницькому

Нагадаємо, у вівторок вдень, 28 жовтня, у соцмережах з'явилася інформація про те, що в одному з районів Хмельницького було чути вибух.

Спікер Національної поліції Юлія Гірдвіліс у коментарі РБК-Україна розповіла, що за попередніми даними у багатоповерховому будинку стався вибух побутового газу.

За її словами, внаслідок вибуху у будинку три верхні поверхи фактично знищені. На місце події відразу прибули екстрені служби разом з поліцією.

Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху постраждали п'ятеро осіб. Серед них - дитина. Під завалами перебуває одна людина.

За даними рятувальників, внаслідок вибуху побутового газу у багатоповерхівці на Тернопільській, 34/2 було частково зруйновано 9 квартир, ще 15 квартир пошкоджені.

Як уточнили у поліції, на місці події наразі триває розбір завалів. Співробітники міської ради визначають потребу у відселенні людей та загрозу подальшого руйнування будинку.

