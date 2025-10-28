Росія висунула умову для зустрічі Путіна та Трампа: хоче "гарантій"

У Москві заявили, що чекають від Заходу чітких гарантій, що майбутня зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна матиме "конкретний результат".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

"Нам теж потрібні гарантії, що зустріч президентів принесе конкретний результат. Ми готові до цього результату", - сказав російський міністр.

Лавров стверджує, що під час попередньої зустрічі Трампа та Путіна в Анкориджі російська сторона нібито погодилася з низкою ініціатив, які представив спецпредставник США Стів Віткофф під час свого візиту до Москви.

При цьому Лавров не уточнив, про які ініціативи йдеться.

За його словами, Москва сподівається, що Дональд Трамп зацікавлений у досягненні довгострокового миру, а не у "створенні передумов для подальшого постачання озброєнь Україні".