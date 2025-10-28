ua en ru
Росія висунула умову для зустрічі Путіна та Трампа: хоче "гарантій"

Вівторок 28 жовтня 2025 13:39
Росія висунула умову для зустрічі Путіна та Трампа: хоче "гарантій" Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Москві заявили, що чекають від Заходу чітких гарантій, що майбутня зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна матиме "конкретний результат".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

"Нам теж потрібні гарантії, що зустріч президентів принесе конкретний результат. Ми готові до цього результату", - сказав російський міністр.

Лавров стверджує, що під час попередньої зустрічі Трампа та Путіна в Анкориджі російська сторона нібито погодилася з низкою ініціатив, які представив спецпредставник США Стів Віткофф під час свого візиту до Москви.

При цьому Лавров не уточнив, про які ініціативи йдеться.

За його словами, Москва сподівається, що Дональд Трамп зацікавлений у досягненні довгострокового миру, а не у "створенні передумов для подальшого постачання озброєнь Україні".

Путін не зустрінеться з Трампом

Ідея провести другу зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним проіснувала менше тижня. Після телефонної розмови з російським диктатором Трамп заявив, що вони можуть зустрітися у Будапешті приблизно за два тижні.

Однак згодом стало відомо, що підготовку до саміту призупинено, і його проведення у найближчому майбутньому не планується.

Сам Трамп підтвердив це, зазначивши, що не бачить сенсу витрачати час на таку зустріч.

До того ж міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не піде на перемир'я з Україною, доки не будуть вирішені так звані "першопричини конфлікту".

Втім, згодом Трамп заявив, що готовий знову зустрітися з главою Кремля, але лише за впевненості, що буде укладено угоду щодо завершення війни в Україні.

Вчора у Путіна зробили заяву, що Росія нібито готова прийняти концепцію Сполучених Штатів щодо завершення війни в Україні, і має намір рухатись далі на запропонованій Вашингтоном основі.

