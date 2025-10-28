Флот на 250 літаків: Зеленський окреслив майбутню авіаційну програму України

Україна працює над масштабною програмою розвитку бойової авіації. За його словами, мета - сформувати флот із 250 сучасних літаків, зокрема F-16, Gripen і Rafale.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами 27 жовтня.

Флот із 250 літаків - стратегічна мета

За словами Зеленського, мета України - створити повноцінний флот із 250 нових бойових літаків. Це стане основою для оновлення військової авіації та гарантією безпеки держави на роки вперед.

"Ми ведемо паралельні розмови зі Швецією, Францією і США. Загальний запит - це флот на 250 нових літаків. Це наше майбутнє", - підсумував він.

Президент також підкреслив, що перехід на нові авіаційні платформи дозволить Україні не лише ефективніше боронити небо, а й інтегрувати власну оборонну промисловість у західні технологічні стандарти.

Три платформи для нової української авіації

Глава держави повідомив, що Україна веде паралельні переговори зі Швецією, Францією та США щодо трьох типів бойових літаків. Йдеться про F-16, шведські Gripen та французькі Rafale.

"Ми вийшли на три платформи - F-16, Gripen і Rafale. З урахуванням досвіду наших пілотів і можливостей ворога - це оптимальний вибір для України", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що шведські Gripen - у пріоритеті для України. Адже їх обслуговування є найдешевшим, а навчання пілотів на них займає лише близько шести місяців. Крім того, ці літаки можуть злітати навіть із автомобільних трас і сумісні з більшістю типів озброєння, які використовує Україна.

"Так от щодо Gripen - на нього чіпляється все. Напевно, майже все з того, що використовує Україна - ракети і іншу зброю - це все можна туди підчепити," - каже Зеленський.

150 Gripen для України

Окремо Зеленський повідомив про досягнення попередньої домовленості зі Швецією щодо постачання та локалізації виробництва 150 літаків Gripen.

"Ми домовилися зі Швецією, що підпишемо договір, і Україна матиме 150 нових Gripen. Це довгий шлях, але дуже хороший варіант. Головне - ми домовилися про локалізацію виробництва. Вважаю, що це історична домовленість", - наголосив президент.