Затриманий колишній глава "Укренерго" Кудрицький, - джерела

Державне бюро розслідувань оголосило нову підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який наразі перебуває в СІЗО. Тим часом на Львівщині затримано колишнього голову "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

За інформацією джерел, Кудрицькому готують офіційне повідомлення про підозру. Його звинувачують у шахрайстві у великих розмірах та відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом.

За попередньою кваліфікацією, йдеться про масштабне шахрайство та легалізацію коштів, здобутих незаконним шляхом.

Слідство вважає, що Кудрицький і Гринкевич могли незаконно привласнити гроші державної компанії під час тендерів на реконструкцію енергетичних об'єктів ще у 2018 році.

Обшуки у Кудрицького

Нагадаємо, 21 жовтня 2025 року стало відомо про обшуки в колишнього очільника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Як повідомили тоді РБК-Україна джерела, слідчі перевіряють можливе зловживання службовим становищем та розтрату коштів державної компанії.

Йшлося про ймовірне штучне завищення обсягів вирубки лісу та вартості робіт під час будівництва енергетичних магістралей.

Пізніше й сам Кудрицький у Facebook розповів про обшуки. Експосадовець назвав ситуацію "абсурдною" та такою, що має "політичний підтекст".

За його словами, "його ніхто ні в чому не підозрює", а обшук у нього проводили без ухвали суду через "невідкладність".

Кудрицький та "Укренерго"

Додамо, що Кудрицький очолював "Укренерго" з 2020 по 2024 рік. У вересні минулого року наглядова рада ухвалила рішення про його звільнення.

Як повідомило РБК-Україна, ключовою причиною стало питання захисту енергооб’єктів під час російських атак - цю тему піднімали й на засіданні Ставки, яку проводить президент Володимир Зеленський.