ua en ru
Вт, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

РФ двічі атакувала об'єкт енергетики на Чернігівщині, під удар потрапила ремонтна бригада

Вівторок 28 жовтня 2025 15:02
UA EN RU
РФ двічі атакувала об'єкт енергетики на Чернігівщині, під удар потрапила ремонтна бригада Фото: РФ двічі атакувала об'єкт енергетики на Чернігівщині (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська атакували один із важливих об’єктів електропостачання в Корюківському районі Чернігівської області, також під удар потрапила ремонтна бригада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Чернігівобленерго".

"Вчора ворог здійснив чергову атаку на енергосистему нашої області. У результаті було пошкоджено один із важливих об’єктів електропостачання в Корюківському районі. Без світла залишилися десятки тисяч споживачів", - заявили у "Чернігівобленерго".

Повідомляється, що відновлення об’єкта енергетики почали того ж дня. Спершу виконання робіт довелося відтермінувати до вечора, бо над об’єктом довго літав розвідувальний дрон. Коли ж безпекова ситуація нормалізувалася й роботи все-таки розпочалися, росіяни запустили на те ж місце іще кілька безпілотників

На щастя, персонал не постраждав – енергетики встигли сховатися в укриття, а ось їхня машина зазнала суттєвих пошкоджень.

"У таких умовах останнім часом нашим енергетикам доводиться працювати чи не щодня. Росіяни не дають їм можливості підступитися до пошкоджених об’єктів електропостачання, завдають повторних ударів просто під час аварійно-відновлювальних робіт, полюють на їхню техніку. Ціна світла зростає", - додали у компанії.

Удари РФ по енергетиці

Російські війська за останні кілька тижнів нанесли серію масованих ударів по енергетиці з використанням ударних безпілотників, а також крилатих ракет. Окрім того, постійно продовжуються точкові удари по критичній інфраструктурі.

Щоб оперативніше ліквідовувати наслідки обстрілів, уряд створив Координаційний штаб захисту енергетики, а також ухвалив низку рішень, які мають прискорити захист критичних об'єктів.

Також у ГУР зазначали, що російські війська суттєво змінили тактику ударів по українській енергетиці. Ворог, в першу чергу, намагається створити так звану буферну зону у прикордонні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігівська область Електроенергія Дрони
Новини
Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків
Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію