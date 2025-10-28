РФ двічі атакувала об'єкт енергетики на Чернігівщині, під удар потрапила ремонтна бригада

Російські війська атакували один із важливих об’єктів електропостачання в Корюківському районі Чернігівської області, також під удар потрапила ремонтна бригада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Чернігівобленерго".

"Вчора ворог здійснив чергову атаку на енергосистему нашої області. У результаті було пошкоджено один із важливих об’єктів електропостачання в Корюківському районі. Без світла залишилися десятки тисяч споживачів", - заявили у "Чернігівобленерго".

Повідомляється, що відновлення об’єкта енергетики почали того ж дня. Спершу виконання робіт довелося відтермінувати до вечора, бо над об’єктом довго літав розвідувальний дрон. Коли ж безпекова ситуація нормалізувалася й роботи все-таки розпочалися, росіяни запустили на те ж місце іще кілька безпілотників

На щастя, персонал не постраждав – енергетики встигли сховатися в укриття, а ось їхня машина зазнала суттєвих пошкоджень.

"У таких умовах останнім часом нашим енергетикам доводиться працювати чи не щодня. Росіяни не дають їм можливості підступитися до пошкоджених об’єктів електропостачання, завдають повторних ударів просто під час аварійно-відновлювальних робіт, полюють на їхню техніку. Ціна світла зростає", - додали у компанії.