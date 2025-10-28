ua en ru
Болгарія та Rheinmetall уклали угоду про будівництво заводу: що вироблятимуть

Болгарія, Вівторок 28 жовтня 2025 17:35

Болгарія та Rheinmetall уклали угоду про будівництво заводу: що вироблятимуть Фото: Болгарія та Rheinmetall уклали угоду про будівництво заводу (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Болгарія та німецький оборонний концерн Rheinmetall уклали угоду на понад 1 млрд євро про будівництво заводу з виробництва пороху та 155-мм артилерійських снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційні особи заявили, що проєкт важливий для Болгарії та Європи в цілому, оскільки регіон прагне модернізувати свій оборонний потенціал після вторгнення Росії в Україну.

Проєкт буде спільним підприємством Rheinmetall та болгарського виробника VMZ, в якому німецька компанія матиме 51% акцій, а VMZ - 49%. Болгарія фінансуватиме свою частку за рахунок позики в рамках європейського механізму SAVE для збільшення інвестицій в оборону.

Контракт підписали генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер та директор VMZ Іван Гецов на церемонії в Раді міністрів у столиці Софії.

"Підписанням цього контракту ми знаменуємо початок стратегічного партнерства між болгарською державою та німецьким технологічним концерном, яке змінить майбутнє болгарської оборонної промисловості", - заявив прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков.

Паппергер розповів, що завод буде побудовано протягом 14 місяців, і що Болгарія зробить значний внесок у потреби Європи та НАТО в боєприпасах.

"Болгарія рухається з небаченою швидкістю. Завдяки нашій другій зустрічі ми створюємо один з найкращих заводів у Європі", - зазначив він.

В уряді Болгарії стверджують, що проєкт створить близько 1000 робочих місць та відновить ключовий елемент обороноздатності країни. Виробництво включатиме порох, 155-мм артилерійські снаряди та найновіші модульні системи заряджання.

Зазначається, що Rheinmetall інвестує в кілька європейських країн для розширення потужностей та має альянси з іншими оборонними фірмами, включаючи італійську Leonardo та американську групу Lockheed Martin, пише Reuters.

Rheinmetall будує нові заводи

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що німецький оборонний концерн Rheinmetall збудує у Латвії завод з виробництва артилерійських снарядів. Старт будівництва заплановано на весну 2026 року.

До того ж Rheinmetall збудує новий завод із виробництва снарядів в Україні. За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, на початку вересня для його будівництва було виділено землю у безпечному регіоні країни.

Також Rheinmetall відкрив найбільший у ЄС завод із виробництва боєприпасів в Унтерлюссі біля Ганновера. Після його виходу на повну потужність у 2027 році, щорічно з конвеєра випускатимуть до 350 тисяч артилерійських снарядів.

Крім того, раніше повідомлялося, що концерн Rheinmetall збудує в Болгарії два оборонних заводи. Вони вироблятимуть порох, артилерійські снаряди та безпілотники.

Передбачається, що за перший рік буде випущено близько 100 тисяч артилерійських снарядів.

