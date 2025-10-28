ua en ru
"Ланцет" атакував під час зйомок: журналіст Welt отримав поранення на сході України

Україна, Вівторок 28 жовтня 2025 13:34
UA EN RU
"Ланцет" атакував під час зйомок: журналіст Welt отримав поранення на сході України Фото: Ібрагім Набер (facebook.com_ibranaber)
Автор: Наталія Кава

Під час зйомок на сході України був поранений журналіст німецької газети Die Welt Ібрагім Набер.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у дописі на його сторінці в Instagram.

За його словами, він разом з командою супроводжував український підрозділ протиповітряної оборони, коли дрон "Ланцет" атакував військовий автомобіль, що стояв поруч.

Унаслідок атаки один український солдат загинув, інший отримав тяжкі поранення і змушений був перенести ампутацію. Набер, його оператор Віктор та продюсер Іван отримали поранення. Останньому вже вдалося покинути лікарню, хоча у нього залишився шматок шрапнелі в нозі.

"Один з трьох солдат Костянтин загинув, інший Ігор був настільки важко поранений, що йому довелося ампутувати одну ногу. Я думаю про них та їхні сім'ї", - написав журналіст.

Як розповів Набер, атака сталася приблизно за 25–30 кілометрів від лінії фронту. Журналіст зазначив, що вони перебували за кілька метрів від екіпажу українських військових, які рятували життя інших людей, збиваючи безпілотники великої дальності, якими Росія атакує українські міста.

Загибель журналістів на фронті

Нагадаємо, раніше в Донецькій ОВА повідомили, що у Краматорську загинули журналістка телеканалу "Freedom" Олена Губанова (Грамова) та оператор Євген Кармазін. Також було поранено ще одного журналіста. Російські окупанти вдарили по них "Ланцетом".

Окрім цього біля Дружківки внаслідок цілеспрямованої атаки російського FPV-дрона загинув французький журналіст та фотограф Антоні Лаллікан. Було поранено його колегу Георгія Іванченка. Французька прокуратура почала розслідування за фактом вбивства Лаллікана росіянами.

