Третя масована атака РФ та удар по Харкову FPV-дроном на базі РПГ: новини за 26 травня

Вперше за весь час повномасштабного вторгнення противник застосував по місту FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ. Також Росію третю ніч поспіль завдавала масованої комбінованої атаки по території України.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 26 травня - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України

Кремль має у резерві близько 500 балістичних ракет, готових до запуску, - The Economist

Як пише видання, посилаючись на джерело в уряді України, Росія має у своєму розпорядженні запас у 500 балістичних ракет. При цьому для перехоплення однієї російської балістичної ракети зазвичай потрібно дві зенітні ракети для Patriot у версії PAC 3.

Також The Economist, посилаючись на українську військову розвідку стверджує, що має документи, які свідчать про те, що РФ планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день, а це означає, що масовані атаки по Україні в кількості 1000 одиниць можуть стати реальністю.

Харків вперше атакували FPV-дроном на базі РПГ, - мер

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, вперше за весь час повномасштабного вторгнення противник застосував по місту FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ. Він наголосив, що це нова, ще більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти "вразливі місця" в обороні міста.

Макрон: Трамп усвідомив, що "мирні" обіцянки Путіна - брехня

Під час туру Південно-Східною Азією Макрон закликав до "збереження порядку, заснованого на правилах" у глобальному контексті "серйозних дисбалансів". Адже, за його словами, війна в Україні "дестабілізує Азію", а не лише Європу.

Президент Франції також заявив, що, на його думку, Трамп "усвідомив", що Путін його "обманув".

Останні атаки на Україну доводять, що РФ не зацікавлена ​​в мирі, - прем'єр Данії

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що лідери країн Північної Європи домовилися, що їхні країни підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, додавши, що ця підтримка може означати військову допомогу, інвестиції в оборонну промисловість України та співпрацю з українськими компаніями.

Нідерланди відправили Україні останню партію винищувачів F-16

На авіабазі "Фолькель" був присутній міністр оборони країни Рубен Брекельманс. Він назвав це ностальгічним моментом, адже F-16 відігравали важливу роль для нідерландських Повітряних сил десятиліттями.

"Та нині, коли ми прощаємося після переходу на F-35, я не міг уявити кращого місця призначення, ніж Україна. Через щоденні російські авіаудари F-16 мають життєво важливе значення для України. Це дозволяє їм стримувати російську агресію і для нас", - зазначив міністр.

Зеленський на Ставці дав важливі доручення щодо дронів та української балістики: деталі

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Він доручив збільшити виробництво дронів-перехоплювачів в Україні.

За його словами, під час Ставки він заслухав доповіді щодо ситуації на фронті. Зокрема, про російські наміри та можливості російських військ. А також можливості України тиснути на Росію та збивати її плани.