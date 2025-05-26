Зеленський на Ставці дав важливі доручення щодо дронів та української балістики: деталі

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечірнього звернення.

За його словами, під час Ставки він заслухав доповіді щодо ситуації на фронті. Зокрема, про російські наміри та можливості російських військ. А також можливості України тиснути на Росію та збивати її плани.

"Бачимо з інформації, яку здобуває розвідка, та з відкритих даних, що Путін і його оточення не планують завершувати війну - немає зараз жодного підтвердження, що вони серйозно розглядають варіант миру й розглядають серйозно дипломатію", - заявив Зеленський.

Про це свідчать і російські удари, які щоночі стають усе більш зухвалими та масштабними. Адже за останні дні Росія випустила проти України понад 900 ударних дронів, балістику та крилаті ракети.

Також сьогодні на Ставці було розібрано наслідки російських ударів, їхню тактику застосування дронів та відповіді України.

"Доручив значно збільшити наше виробництво дронів-перехоплювачів, і ми будемо залучати для цього більше фінансування від наших партнерів. Готуємо відповідні новини. Також доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми - для швидшого виробництва ракет", - сказав Зеленський.