Третья массированная атака РФ и удар по Харькову FPV-дроном на базе РПГ: новости за 26 мая
Впервые за все время полномасштабного вторжения противник применил по городу FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ. Также Россию третью ночь подряд наносила массированную комбинированную атаку по территории Украины.
Более подробно о том, что произошло во вторник, 26 мая - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины
- Войска РФ минувшей ночью снова атаковали Украину дронами и ракетами. Взрывы раздавались в Киеве, Харькове и в Хмельницкой, Одесской и Запорожской областях.
- Президент США Дональд Трамп назвал диктатора Владимира Путина "абсолютно сумасшедшим", комментируя атаки РФ по Украине.
- Неизвестные дроны атаковали Елабугу, где россияне собирают "Шахеды", и химическое предприятие в Ивановской области.
Кремль имеет в резерве около 500 баллистических ракет, готовых к запуску, - The Economist
Как пишет издание, ссылаясь на источник в правительстве Украины, Россия располагает запасом в 500 баллистических ракет. При этом для перехвата одной российской баллистической ракеты обычно требуется две зенитные ракеты для Patriot в версии PAC 3.
Также The Economist, ссылаясь на украинскую военную разведку утверждает, что имеет документы, свидетельствующие о том, что РФ планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, а это означает, что массированные атаки по Украине в количестве 1000 единиц могут стать реальностью.
Харьков впервые атаковали FPV-дроном на базе РПГ, - мэр
Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, впервые за все время полномасштабного вторжения противник применил по городу FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ. Он подчеркнул, что это новая, еще более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти "уязвимые места" в обороне города.
Макрон: Трамп осознал, что "мирные" обещания Путина - ложь
Во время тура по Юго-Восточной Азии Макрон призвал к "сохранению порядка, основанного на правилах" в глобальном контексте "серьезных дисбалансов". Ведь, по его словам, война в Украине "дестабилизирует Азию", а не только Европу.
Президент Франции также заявил, что, по его мнению, Трамп "осознал", что Путин его "обманул".
Последние атаки на Украину доказывают, что РФ не заинтересована в мире, - премьер Дании
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что лидеры стран Северной Европы договорились, что их страны будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, добавив, что эта поддержка может означать военную помощь, инвестиции в оборонную промышленность Украины и сотрудничество с украинскими компаниями.
Нидерланды отправили Украине последнюю партию истребителей F-16
На авиабазе "Фолькель" присутствовал министр обороны страны Рубен Брекельманс. Он назвал это ностальгическим моментом, ведь F-16 играли важную роль для нидерландских Воздушных сил десятилетиями.
"Но сейчас, когда мы прощаемся после перехода на F-35, я не мог представить лучшего места назначения, чем Украина. Из-за ежедневных российских авиаударов F-16 имеют жизненно важное значение для Украины. Это позволяет им сдерживать российскую агрессию и для нас", - отметил министр.
Зеленский на Ставке дал важные поручения по дронам и украинской баллистике: детали
Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Он поручил увеличить производство дронов-перехватчиков в Украине.
По его словам, во время Ставки он заслушал доклады о ситуации на фронте. В частности, о российских намерениях и возможностях российских войск. А также возможности Украины давить на Россию и сбивать ее планы.
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