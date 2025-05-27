Третья массированная атака РФ и удар по Харькову FPV-дроном на базе РПГ: новости за 26 мая

Впервые за все время полномасштабного вторжения противник применил по городу FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ. Также Россию третью ночь подряд наносила массированную комбинированную атаку по территории Украины.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 26 мая - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины

Кремль имеет в резерве около 500 баллистических ракет, готовых к запуску, - The Economist

Как пишет издание, ссылаясь на источник в правительстве Украины, Россия располагает запасом в 500 баллистических ракет. При этом для перехвата одной российской баллистической ракеты обычно требуется две зенитные ракеты для Patriot в версии PAC 3.

Также The Economist, ссылаясь на украинскую военную разведку утверждает, что имеет документы, свидетельствующие о том, что РФ планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, а это означает, что массированные атаки по Украине в количестве 1000 единиц могут стать реальностью.

Харьков впервые атаковали FPV-дроном на базе РПГ, - мэр

Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, впервые за все время полномасштабного вторжения противник применил по городу FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ. Он подчеркнул, что это новая, еще более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти "уязвимые места" в обороне города.

Макрон: Трамп осознал, что "мирные" обещания Путина - ложь

Во время тура по Юго-Восточной Азии Макрон призвал к "сохранению порядка, основанного на правилах" в глобальном контексте "серьезных дисбалансов". Ведь, по его словам, война в Украине "дестабилизирует Азию", а не только Европу.

Президент Франции также заявил, что, по его мнению, Трамп "осознал", что Путин его "обманул".

Последние атаки на Украину доказывают, что РФ не заинтересована в мире, - премьер Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что лидеры стран Северной Европы договорились, что их страны будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, добавив, что эта поддержка может означать военную помощь, инвестиции в оборонную промышленность Украины и сотрудничество с украинскими компаниями.

Нидерланды отправили Украине последнюю партию истребителей F-16

На авиабазе "Фолькель" присутствовал министр обороны страны Рубен Брекельманс. Он назвал это ностальгическим моментом, ведь F-16 играли важную роль для нидерландских Воздушных сил десятилетиями.

"Но сейчас, когда мы прощаемся после перехода на F-35, я не мог представить лучшего места назначения, чем Украина. Из-за ежедневных российских авиаударов F-16 имеют жизненно важное значение для Украины. Это позволяет им сдерживать российскую агрессию и для нас", - отметил министр.

Зеленский на Ставке дал важные поручения по дронам и украинской баллистике: детали

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Он поручил увеличить производство дронов-перехватчиков в Украине.

По его словам, во время Ставки он заслушал доклады о ситуации на фронте. В частности, о российских намерениях и возможностях российских войск. А также возможности Украины давить на Россию и сбивать ее планы.