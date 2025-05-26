Дрони атакували Єлабугу в Татарстані, де росіяни виготовляють "Шахеди", - ЦПД

У ніч на 26 травня невідомі безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували Єлабугу та Івановську область Російської Федерації (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Єлабуга Як пишуть ЗМІ, містяни повідомляли про активну роботу протиповітряної оборони (ППО). Перед цим в російському Нижнєкамську закрили аеропорт. За словами Коваленка, в Єлабузі виробляються безпілотники типу Shahed. Івановська область Росіяни також жалілись на атаку дронів в Івановській області. Як писав пропагандистський Telegram-канал Mash, безпілотники атакували великий хімзавод. Містян чули щонайменше декілька вибухів. В ЦПД додали, що хімзавод створює компоненти для російської техніки та зброї, включно з ракетами.