Війну з Іраном завершено, Трамп повідомив Конгрес, - Politico
У п’ятницю, 1 травня, президент США Дональд Трамп повідомив Конгрес, що війна з Іраном завершена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Видання зазначає, що американський президент таким чином намагається покласти край суперечкам щодо необхідності схвалення конфлікту Конгресом.
Politico отримало листа, в якому Білий дім виклав свою позицію. В цей час конфлікт на Близькому Сході досяг 60-денного встановленого законом терміну, згідно з яким операції повинні бути припинені, якщо законодавці не санкціонують застосування військової сили.
За словами Трампа, припинення вогню з Тегераном фактично зупиняє цей термін.
"З 7 квітня 2026 року між США та Іраном не було жодних перестрілок. Бойові дії, що розпочалися 28 лютого 2026 року, припинені", - наголосив американський президент.
Мета послання Трампа
Видання зазначає, що це послання покликане запобігти загостренню боротьби на Капітолійському пагорбі, де Трамп стикається з перспективою втрати підтримки республіканців, оскільки війна затягнулася без чіткої стратегії виходу.
Однак аргументація Білого дому не сподобається демократам і деяким республіканцям, які стверджують, що адміністрація повинна згорнути кампанію, оскільки вона досягла цього рубежу.
Лист також з'явився на тлі переговорів, що зайшли в глухий кут, і триваючої військової блокади іранських портів.
Сьогодні Трамп перед від'їздом із Білого дому до Флориди заявив журналістам, що представив Ірану "остаточну пропозицію", але висловив песимізм щодо можливості досягнення угоди з "роз'єднаним" урядом країни.
"Вони досягли певних успіхів, але я не впевнений, що вони коли-небудь досягнуть мети. Я б сказав, що я незадоволений… вони хочуть укласти угоду, але я не задоволений", - сказав він.
Завершення війни між США та Іраном
Нагадаємо, наприкінці квітня 2026 року Іран передав США нову пропозицію про припинення війни та відновлення безпеки в Ормузькій протоці. Тоді ж Тегеран запропонував відкласти обговорення ядерних питань на пізніший етап, зосередившись на мирі.
Згодом стало відомо, що Іран передав Пакистану текст нового плану мирних переговорів зі США, де головним пріоритетом залишається саме припинення бойових дій та досягнення миру.
Водночас Дональд Трамп заявив, що США вже здобули перемогу над Іраном. Проте він наголошував, що ядерна загроза з боку Тегерана досі зберігається, тому американська сторона має намір домогтися ще більшої переваги.