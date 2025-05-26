Нідерланди відправили Україні останню партію винищувачів F-16

Нідерланди відправили останню партію призначених для України винищувачів F-16. Вони вилетіли з авіабази "Фолькель" до Бельгії, де їх готуватимуть до доставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів.

Як повідомили у відомстві, на авіабазі "Фолькель" був присутній міністр оборони країни Рубен Брекельманс. Він назвав це ностальгічним моментом, адже F-16 відігравали важливу роль для нідерландських Повітряних сил десятиліттями.

"Та нині, коли ми прощаємося після переходу на F-35, я не міг уявити кращого місця призначення, ніж Україна. Через щоденні російські авіаудари F-16 мають життєво важливе значення для України. Це дозволяє їм стримувати російську агресію і для нас", - зазначив міністр.

Він наголосив, що у мирний час навчання на цих винищувачах триває роками, але українські пілоти та техніки змогли опанувати ці літаки "у рекордні терміни".

За його словами, F-16 вже допомогли українським військовим збивати крилаті ракети й дрони, тобто рятувати життя. Міністр додав, що ці літаки мають кращі технічні можливості й вищу виживаність у бою, ніж радянські, які досі використовувала Україна.

Як зазначили у Міноборони країни, загалом Нідерланди передали Україні 24 винищувачі. Також вони продовжать передавати все необхідне для обслуговування F-16 - запчастини, боєприпаси та паливо.