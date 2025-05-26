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Останні атаки на Україну доводять, що РФ не зацікавлена ​​в мирі, - прем'єр Данії

Понеділок 26 травня 2025 17:24
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Останні атаки на Україну доводять, що РФ не зацікавлена ​​в мирі, - прем'єр Данії Фото: прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Атаки Росії на Україну протягом останніх декількох днів доводять, що Москва не зацікавлена ​​в мирі.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час зустрічі лідерів Північної Європи у Фінляндії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Вдень Путін говорить про переговори, а вночі бомбить Україну", - сказала Фредеріксен.

Прем'єр Данії також зазначила, що лідери країн Північної Європи домовилися, що їхні країни підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, додавши, що ця підтримка може означати військову допомогу, інвестиції в оборонну промисловість України та співпрацю з українськими компаніями.

Атаки РФ на Україну

Масовані удари Росії по Україні тривають уже третю ніч поспіль. Ворог запускає рекордну кількість дронів та застосовує ракети, покриваючи ударами територію від півночі до півдня. При цьому агресор нарощує виробництво озброєння та має кілька цілей.

Зокрема, у ніч на 24 травня, Росія завдала комбінованого удару по Києву, застосувавши одночасно балістичні ракети та дрони. Тоді по Україні було випущено 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 і 250 ударних БпЛА. ППО знищила шість ракет і знешкодила 245 дронів.

Також у ніч на 25 травня росіяни атакували 13 областей України. Тоді окупанти використали десятки балістичних та крилатих ракет, а також близько 300 безпілотників.

А у ніч на 26 травня Росія запустила по території України рекордну кількість ударних дронів та крилаті ракети.

Детальніше про те, що стоїть за цими атаками і якими темпами ворог може далі масовано атакувати - в матеріалі РБК-Україна.

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